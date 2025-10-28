Lake Buena Vista, Florida. Las parejas que sueñan con un lugar mágico y misterioso para decir “sí, acepto”, pronto tendrán una opción única: un escenario encantado donde incluso “los fantasmas” son bienvenidos a presenciar su amor eterno. Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons presenta Haunted Mansion Parlor, un espacio con un toque sobrenatural perfecto para bodas o renovación de votos matrimoniales, disponible exclusivamente en el nuevo barco de Disney Cruise Line, el Disney Destiny, que zarpará por primera vez el 14 de mayo de 2026 desde Fort Lauderdale.

Inspirado en todas las mansiones embrujadas de los parques de Disney, Haunted Mansion Parlor es un salón misterioso y único que se asemeja a un salón de primera clase de un crucero clásico. El salón está lleno de experiencias y elementos de diseño “espeluznantes”, incluyendo retratos que cambian para revelar secretos de un capitán de barco fantasma y su cautivadora futura esposa.

Los huéspedes incluso podrán ver a los famosos fantasmas, “hitchhiking ghosts”, materializándose en el espejo adornado del salón.

El lugar íntimo podrá ser reservado hasta para 25 invitados, incluyendo la pareja. El paquete de bodas incluye oficiante, arreglos florales, pastel y brindis con champaña en otro lugar especial del crucero. Antes y después de la ceremonia, los invitados podrán disfrutar de todo lo que ofrece Disney Cruise Line: comidas temáticas, espectáculos y actividades para toda la familia.

“Todos los barcos están diseñados pensando en las familias, lo que hace de Disney Cruise Line el escenario ideal para una boda de destino o renovación de votos matrimoniales junto a sus familiares y amigos cercanos”, expresa el comunicado de prensa.

Bodas de destino

Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons ofrece más de 100 lugares románticos para bodas y renovaciones de votos matrimoniales, incluidos lugares impresionantes en los parques temáticos y resorts de Disney en California y Florida; retiros tropicales en Aulani, A Disney Resort & Spa en Hawái; Disney Castaway Cay en las Bahamas, así como grandes escenarios a bordo de siete barcos diferentes de Disney Cruise Line. Los asesores de Disney Weddings podrán ayudar a las parejas a encontrar el destino perfecto que hable de su historia y antecedentes únicos.

Para obtener más detalles, visita DisneyWeddings.com.