Como gesto de gratitud y amor hacia su público, compartirá su espectáculo más preciado con el mundo.

La cantante Lucecita Benítez busca conectar con Puerto Rico, Estados Unidos, y otro rincones del mundo al anunciar hoy, jueves, la transmisión en vivo de su emotivo concierto “Claro y Musical”, a través de su página oficial de Facebook.

La función, que se llevará a cabo este sábado, 14 de marzo en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, busca llevar a sus seguidores una velada cargada de emociones y música que reafirma el lugar privilegiado que ocupa Lucecita en el corazón del pueblo puertorriqueño.

PUBLICIDAD

Ahora, en un gesto profundamente personal hacia sus seguidores, la artista ha decidido compartir esta presentación con el público global, permitiendo que quienes no pudieron asistir en persona también puedan ser parte de esta celebración de la música y la memoria colectiva.

“Este concierto lo quise compartir como un regalo para todos los que me han acompañado a lo largo de mi vida artística. La música es un puente que nos une sin importar la distancia”, expresó la intérprete, en declaraciones escritas.

La transmisión permitirá revivir momentos memorables del espectáculo, en el que Lucecita estará algunos acompañada de una producción musical cuidadosamente diseñada para resaltar la fuerza interpretativa que la ha convertido en una de las voces más emblemáticas de Puerto Rico.

Con esta iniciativa digital, la artista reafirma su compromiso con su público y con la difusión de la música puertorriqueña más allá de fronteras, llevando su arte a nuevas audiencias y a las generaciones que continúan descubriendo su legado.

El concierto “Claro y Musical” estará disponible a través de la plataforma oficial de Facebook (https://www.facebook.com/lucecitabenitezrosado) de Lucecita Benítez.