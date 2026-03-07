La cantante venezolana Zhamira Zambrano desató una respuesta masiva del público en Puerto Rico al lograr un “sold out” en menos de 10 minutos con los boletos para su concierto del viernes, 1 de mayo, en el Centro de Bellas Artes de San Juan, marcando uno de los lanzamientos de boletos más rápidos para una artista emergente en la Isla.

La venta abrió hoy, viernes, y la demanda fue inmediata: más de 9,500 fanáticos estuvieron conectados durante el primer minuto intentando comprar sus boletos, provocando que la función se agotara casi de forma instantánea.

Ante la extraordinaria demanda, el productor Paco López confirmó que habrá una segunda función para el jueves, 30 de abril en el mismo recinto, permitiendo que más seguidores puedan ser parte de este momento histórico en la carrera de la artista.

Si no se quiere perder el espectáculo de Zhamira, puede conseguir los boletos en ticketera.com.