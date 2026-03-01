Tras el lanzamiento de su álbum debut “Curita Para el Corazón”, Zamira anunció su primera gira, “Curita Para el Corazón Tour”, que la llevará por múltiples ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Puerto Rico. Esta será la primera vez que Zhamira lidere una gira de conciertos a nivel mundial.

El álbum, que se lanzó en noviembre de 2025 y ya ha superado los 80 millones de reproducciones, representa un viaje de reivindicación personal, llevando a los oyentes a través de las emociones del amor, el desamor y la sanación. “Es una mezcla de emoción y nervios, pero estoy eligiendo ver los nervios como una señal de lo importante que es este momento. Poder cantar frente a las personas que han llevado mi música en sus corazones durante años es algo que no tomo a la ligera”, expresó la artista en declaraciones escritas, en torno a lo que representa su primera gira.

Añadió que los conciertos de esta gira serán íntimos y con un propósito claro, “darle prioridad a la conexión. Quiero que la música cree un espacio seguro donde las personas puedan sanar, desconectarse del ruido, reconectarse consigo mismas y sentirlo todo sin contenerse — reír, llorar, gritar, sentirse vistas. Si cada noche puede hacer que aunque sea una persona se sienta un poco más completa, como si su corazón hubiera sido cuidadosamente reparado, entonces habré cumplido con lo que vine a hacer”.

La primera parada de la gira será el 1 de mayo en el Centro de Bellas Artes en Puerto Rico y de ahí continuará por Miami, Orlando y Nueva York, con paradas internacionales en Lima, Perú; Santiago, Chile; y Santo Domingo, República Dominicana.

“Curita Para el Corazón” cuenta con colaboraciones junto a Greeicy, Noreh, Kennyy, y su esposo y compañero musical Jay Wheeler.