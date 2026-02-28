Nueva Orleans. El actor Shia LaBeouf, que fue detenido y acusado de agresión después de que la policía dijera que golpeó a varias personas fuera de un bar de Nueva Orleans a principios de este mes, fue detenido de nuevo el sábado y acusado de un cargo adicional de agresión simple, según muestran los registros judiciales.

No estaba claro si la nueva acusación estaba relacionada con la reyerta del 17 de febrero en el Royal Street Inn & R Bar, donde LaBeouf fue acusado de proferir repetidamente insultos homófobos y golpear a varias personas durante las celebraciones de Mardis Gras.

Los mensajes telefónicos y de correo electrónico dejados el sábado al abogado de LaBeouf y a la policía de Nueva Orleans no fueron devueltos inmediatamente.

En el incidente del 17 de febrero, un vídeo muestra a LaBeouf sin camiseta empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en la cara, “causándole una posible dislocación de la nariz”, según un informe de la policía de Nueva Orleans.

Jeffrey Damnit, un conocido artista local al que la policía identificó como Jeffrey Klein en el informe del incidente, declaró que fue una de las personas agredidas por LaBeouf.

“Me golpeó, conectó varios puñetazos, me empujó varias veces”, declaró Damnit a The Associated Press.

LaBeouf “se volvió loco” intentando iniciar peleas y diciendo al artista y a otros que les daría una paliza, dijo Damnit. Añadió que LaBeouf le había empujado por detrás en el bar esa misma noche, gritándole insultos homófobos y amenazándole de muerte.

Damnit y otras personas sometieron a LaBeouf e intentaron que abandonara la zona, pero no quiso irse y se volvió más agresivo, según Damnit y el informe policial.

La policía llegó al bar sobre las 12:45 de la mañana del famoso Martes Gordo de la ciudad y detuvo a LaBeouf.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.