A un día de cumplir los 88 años, el cantante Bobby Cruz sorprendió a la fanaticada boricua al anunciar anoche su retiro de los escenarios.

El intérprete, junto a su colega Richie Ray, compartió la noticia en el concierto “Sonido Bestial Sinfónico” en el Coca Cola Music Hall, donde honraron sus más de 60 años en la música en compañía de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

“La muerte vino por mí, pero se llevó a Willie”, dice Bobby Cruz, quien ayer cumplió 88 años, durante lo que asegura es su “último concierto”. pic.twitter.com/bOquQaxWlo — José E. Maldonado Marrero (@pollomaldonado) February 28, 2026

“Yo decía retiro ‘me retiro, pero cualquiera que tenga tiempo, me saca del retiro’, esta vez no, no hay más tiempo. Esta vez este es el final, digo, si sobrevivo”, sostuvo el puertorriqueño, quien celebró un año más de vida, así como el de su amigo, quien cumplió 81 años el pasado 15 de febrero.

PUBLICIDAD

“Es un nene todavía”, bromeó Cruz, frente a su orquesta, provocando una ola de risas entre los presentes. Incluso, la producción sorprendió a ambos artistas al traer un bizcocho a la tarima y cantarles “Feliz Cumpleaños”.

El artista, de igual forma, se manifestó sobre su cercanía con la muerte a su edad, tomando en cuenta el deceso de la estrella, Willie Colón, quien partió la semana pasada tras sufrir un problema cardíaco en un hospital en Nueva York.

“La muerte vino por mí, lo que pasa es que se llevó a Willie (Colón), me dejó aquí, este es el último”, sostuvo el salsero.