La familia del cantante Willie Colón revelaron esta tarde los detalles oficiales de los servicios fúnebres que ofrecerán a la fanaticada que anhele honrar el legado del proclamado “Malo del Bronx”.

En la cuenta de Facebook del trombonista, se dio a conocer que la familia realizará un velatorio privado el sábado, 7 de marzo, con familiares y amigos cercanos, y un velorio abierto al público el domingo, 8 de marzo, de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el McMahon, Lyon and Hartnett Funeral Home, en Nueva York.

También la familia llevará a cabo una misa exequial el próximo lunes, 9 de marzo, en la Catedral de San Patricio en Nueva York, a partir de las 9:30 de la mañana. No obstante, el sepelio será un evento privado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, sus allegados exhortaron al público que, en lugar de llevar flores, apoyen el Programa de Enfermedad Pulmonar Intersticial de la Universidad de Columbia. “Las contribuciones realizadas en su nombre ayudarán a avanzar en la investigación y el ciudado para otras personas que viven con esta difícil enfermedad”, expresó la familia, en declaraciones escritas.

Willie Colón murió a los 75 años en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, por presuntos problemas respiratorios.

A Colón le sobrevive su ahora viuda, Julia Colón Craig, con quien estuvo casado por 49 años, sus cuatro hijos: William David (Rose), Adam Diego, Alejandro Miguel (Nell) y Patrick Antonio, su hermana Isabell (Michael Johnson) Brentson, seis nietos, tres bisnietos, y “muchos sobrinos y sobrinas”.