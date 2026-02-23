El pasado 21 de febrero se conoció el fallecimiento de Willie Colón, una de las leyendas de la salsa. Aunque no se han revelado los detalles de su fallecimiento, se conoció el mensaje de uno de sus hijos.

“Papá, quiero llemarte y decorte cuánto amor está derramando el mundi por ti. Espero que estés viendo esto“, dijo Alejandro en su cuenta de Instagram.

Sobre la posible causa de la muerte de Willie Colón, medios internaciones difundieron que el intérprete estuvo internado en un hospital en Nueva York al que fue trasladado de urgencia por un aparente problema respiratorio.

Esta información no ha sido confirmada por ninguno de sus familiares, quienes pidieron privacidad en el doloroso momento.

¿Quién fue Willie Colón?

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, de padres puertorriqueños. A lo largo de su carrera fue merecedor de numerosos premios y reconocimientos, entre ellos varios grados honorarios en universidades de Estados Unidos.

Como parte de su legado, consolidó su entrada al International Latin Music Hall of Fame en el año 2000 y al Latin Songwriters Hall of Fame en 2019.

A pesar de su gran lista de contribuciones al género salsa y colaboraciones icónicas, Colón nunca ganó un premio Grammy competitivo, aunque fue nominado unas 10 veces, reveló ‘El Nuevo día’.