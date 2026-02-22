A Willie Colón y Bad Bunny los unía ser puertorriqueños; en su concierto en Brasil, el intérprete de “Titi me preguntó” dedicó un espacio para recordar a la leyenda de la salsa, fallecida este 21 de febrero a los 75 años.

El momento, que se volvió viral en redes sociales, incluyó unas palabras de Bunny para el trombonista y compositor, con las que reconoció su legado:

“Hoy se fue una grande leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario. Decirle de parte mía y de los sobrinos, deseamos que descanse en paz Willie Colón, mucha fortaleza a su familia”, dijo mientras el público aplaudía.

“El Conejo Malo” también destacó la influencia de Colón en las nuevas generaciones de músicos: “Mientras sigue existiendo, artistas como estos que están aquí, mantendrán la música y la salsa y todos los ritmos vivos. Así que Brasil, ¿quieren bailar?”, concluyó.