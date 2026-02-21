El mundo del entretenimiento se encuentra con el “corazón en clave lenta” tras la muerte de la leyenda de la salsa, Willie Colón, quién pereció este sábado luego de días de estar hospitalizado tras presuntas complicaciones cardíacas.

Colegas, figuras del mundo del entretenimiento, y hasta líderes políticos acudieron a sus redes sociales para expresar su lamento ante la partida del “Malo del Bronx” que revolucionó el género tropical con su salsa brava, así como sus letras de consciencia social.

Bobby Valentín fue uno de los artistas que se despidió del legendario integrante de la Fania All Stars, anhelando paz y fortaleza a sus allegados.

“Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la esposa, hijos, nietos y familia, amigos, colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia. Su legado vivirá en todos nosotros”, escribió.

El cantante Willie González fue otro que se conmovió con el fallecimiento del intérprete de “Idilio”, expresó su pésame, y envió un abrazo solidario a su familia y seguidores.

“Hoy mi corazón está profundamente conmovido por la partida de un gigante de nuestra música, el maestro Willie Colón”, expresó el artista, quien aseguró que “su legado marcó la historia de la salsa y abrió caminos para todos los que hemos tenido el honor de dedicar nuestra vida a este género.

“Fue inspiración, fue fuerza, fue identidad para nuestra cultura latina”, agregó.

El Grupo Niche también expresó tristeza por el también trombonista, compositor, productor y “referente absoluto de nuestra cultura”, resaltando el trabajo del boricua que “transformó la salsa para siempre”.

“Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave”, destacó la agrupación colombiana, en declaraciones escritas.

“Gracias por tanto, maestro. Tu música es eterna”, manifestó.

La presentadora y productora Alexandra Fuentes también lamentó la muerte de Colón, destacándolo como “una de las mentes más brillantes de la música latina”.

“El honor de haber producido sus últimos dos conciertos en Puerto Rico lo llevaré siempre con gran orgullo. Gracias, maestro, por la confianza. Nuestra solidaridad con su familia y fortaleza en este momento tan difícil. Descanse en paz, uno de nuestros grandes”, escribió Fuentes.

Jerry Rivera también se manifestó “con profundo respeto y el corazón en clave lenta” sobre la partida de la leyenda salsera, catalogándolo de “un boricua grande que convirtió el trombón en bandera y el barrio en sinfonía”.

“Junto a la familia de Fania, y al lado de gigantes como Héctor Lavoe y Rubén Blades, Willie ayudó a escribir capítulos eternos de la salsa. Su sonido fue calle y elegancia a la vez, pura sabrosura con conciencia, llevando la voz del pueblo desde Nueva York hasta el mundo entero”, sostuvo Rivera.

“Más que músico, fue arquitecto del movimiento salsero, pana visionario que le dio identidad y orgullo a nuestra cultura latina. Su legado vive en cada tumbao, en cada coro que se canta con el alma y en cada generación que sigue caminando su ruta”, agregó la voz de “Amores como el nuestro”, anhelándole a la familia “consuelo en el amor que sembró y en el respeto eterno de su gente”.

“Buen viaje, maestro… la clave sigue sonando y tu trombón nunca se apaga", apuntaló.

El cantante panameño Rubén Blades, quien fue uno de sus colaboradores más importantes en su carrera musical, también reaccionó a la muerte de la estrella.

“Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, escribió el intérprete de “Te están buscando”.

“A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, indicó Blades, quien expresó que, abundará sobre su colega, así como su “vital e importante legado musical”.

Por otra parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, fue otra de las figuras que se expresó ante la partida de Colón, a quien destacó como “maestro del trombón, arquitecto del sonido salsero, y referente eterno de nuestra identidad cultural.

“Su talento brilló desde joven y encontró proyección histórica junto a grandes como Héctor Lavoe y bajo el respaldo de Johnny Pacheco, dejando una huella imborrable en la música latina”, escribió la primera ejecutiva.

“Su legado vive en cada trombón que suena, en cada coro que se canta y en cada corazón que aprendió a amar nuestra música gracias a su genio.A su familia, amistades y seguidores, nuestras más sinceras condolencias. Descansa en paz, maestro”, concluyó González.