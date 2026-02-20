El mundo de la música está en vilo luego de que se informara que el legendario cantautor y trombonista Willie Colón se encuentra hospitalizado en Nueva York por aparentes problemas cardíacos.

Según han informado varios medios, el músico permanece en estado delicado en el Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, Nueva York.

Uno de los que dio a conocer la noticia fue el beterano músico puertorriqueño, Bobby Valentín quien pidió oraciones por Colón.

“Saludos y Bendiciones para Todos. Le pido a Todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos”, lee el mensaje de Valentín publicado en sus redes sociales.

La bloguera salsera, Juana Peña, también compartió información a través de su cuenta de X (antes Twitter) en donde mostró preocupación por el músico.

“Es inusual que alguien tan activo en las redes sociales no haya registrado interacción desde hace cuatro días. Estaré pendiente de cualquier actualización oficial para compartirla por aquí”, sostuvo Peña.

Mientras, el salsero panameño, Rubén Blades también acudió a Facebook para alertar sobre la situación de Willie Colón, y aunque dijo desconocer todos los detalles sobre su condición de salud, le deseó una pronta recuperación y además le envió apoyo a su familia.

“Noticias en internet informan que mi colega, Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, comenzó diciendo Blades en su mensaje.

“A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”, terminó diciendo.

El reconocido artista, que ha sido una figura fundamental en la salsa durante décadas, es conocido no solo por su increíble talento como trombonista, sino también por sus contribuciones como compositor y productor, que han dejado una huella imborrable en la música latina.