La muerte de Willie Colón este 21 de febrero de 2026 reaviva el legado de un artista que dejó una lista de éxitos fundamentales en la historia de la salsa.

Más que un trombonista brillante, Colón fue un creador de himnos que marcaron generaciones y definieron el sonido del movimiento salsero nacido en Nueva York.

A continuación, un recorrido por sus grandes éxitos:

“El Malo”

Grabado junto a Héctor Lavoe, este tema fue la carta de presentación de una propuesta fresca y desafiante. Con una narrativa callejera y arreglos contundentes, la canción rompió esquemas y consolidó a Colón como figura innovadora dentro de Fania Records.

“Calle Luna, Calle Sol”

También junto a Lavoe, esta pieza se convirtió en advertencia musical sobre los peligros del barrio. Su coro pegajoso y su retrato urbano la transformaron en un clásico infaltable en conciertos y celebraciones salseras.

“Idilio”

Uno de los temas más coreados de su repertorio. Con una melodía envolvente y arreglos elegantes, Colón logró convertir esta canción en un éxito radial y de pista, mostrando su versatilidad para llevar el romanticismo al terreno salsero.

“Pedro Navaja”

En colaboración con Rubén Blades, esta canción trascendió el género. Su estructura narrativa y su crónica urbana la posicionaron como uno de los temas más influyentes de la música latinoamericana. Es, para muchos, la obra cumbre de la salsa con contenido social.

“Plástico”

Incluida en el emblemático álbum Siembra, la canción ofreció una crítica frontal al materialismo y a las apariencias sociales. Su mensaje, acompañado de un ritmo vibrante, amplió los horizontes temáticos del género.

“Talento de televisión”

Con humor e ironía, Colón abordó la obsesión por la fama inmediata. El tema se convirtió en un favorito del público por su frescura y su vigencia.

“Gitana”

Otra de las piezas destacadas de su trayectoria como solista, en la que reafirmó su capacidad para combinar fuerza instrumental con melodías memorables.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Willie Colón construyó un repertorio que no solo puso a bailar al mundo, sino que también narró historias del barrio latino, sus luchas y aspiraciones. Sus éxitos siguen sonando en emisoras, fiestas y escenarios internacionales, confirmando que su música trasciende el tiempo.