El mundo de la salsa aún no asimila por completo la partida de Willie Colón, el cantautor y trombonista que falleció el pasado sábado 21 de febrero de 2026 tras atravesar algunas complicaciones médicas.

Aunque la noticia de su muerte sacudió las plataformas digitales, las palabras de despedida de su antiguo socio y amigo, Rubén Blades, terminaron de emocionar a los fanáticos de este género musical.

A través de su sitio web oficial, el panameño publicó una carta titulada “A Willie Colón”, en la que no solamente habló de su amistad con el artista, sino también de los momentos en los que, pese a las diferencias, la conversación siempre estuvo basada en el respeto mutuo.

En el escrito, el cantautor recordó que la última vez que coincidieron con su compañero fue el 3 de abril de 2023, durante el velorio de un colega en común. “Me volví y allí estaba Willie. Si a mí me sorprendió verlo, el resto de la gente presente casi se desmaya al vernos juntos”, lee la publicación.

Blades también subrayó que a pesar de los conflictos judiciales y las marcadas distancias ideológicas que los separaron durante décadas, la conversación fue cordial; según él, muy diferente a lo que la mayoría esperaba.

“Siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos”, escribió el intérprete de “Pedro Navaja”, destacando los seis álbumes que cambiaron la estructura del género de la salsa.

Un legado que trasciende lo físico

El cantautor recordó con nostalgia sus inicios a finales de los años 1960 en Panamá, cuando vio por primera vez a Willie Colón. Según el artista, “la energía y el sentimiento de rebeldía” que emanaba de la joven banda lo convirtió en un seguidor casi de inmediato, sin imaginar que años más tarde sus talentos se unirían para revolucionar la salsa.

“Nuestra combinación proyectaría al género afrocubano a otras dimensiones, y lo haría incluso a nivel mundial”, puntualizó el panameño, haciendo referencia a la inteligencia que poseía su amigo para llevar sus composiciones a otro nivel.

Sin embargo, más allá del éxito comercial, el intérprete reconoció la valentía artística de su colega y su curiosidad para explorar nuevos sonidos. “Por este tipo de ejemplo siempre he respetado y respetaré el talento e imaginación de Willie y su enorme conocimiento como productor musical”, agregó.

En cuanto al ámbito personal, Blades aclaró que, si bien algunos conflictos los mantuvieron distanciados por un tiempo, nada de eso logró borrar los años de lucha compartida. “Yo siempre sentiré afecto por Willie”, confesó el cantautor, priorizando el cariño y las memorias positivas.

“Willie Colón se ha ido, pero solo físicamente. Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que usted comienza a vivir”, concluyó el panameño en su carta, asegurando que el legado de su gran amigo estará presente por mucho tiempo.