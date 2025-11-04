Las experiencias del amor se dividen en diversos episodios. Unos se escriben con alegrías y otros con decepciones que a veces culminan en lágrimas.

Un viaje de sentimientos es lo que la cantautora venezolana Zhamira Zambrano ofrece en su álbum debut “Curita para el corazón”, con 14 temas en los que presume su voz melódica y con los que aspira a brindar “un remedio para el alma”.

“Es como una metáfora. A mí me gusta verlo como que este disco es un ‘set’ de curitas cuando tú compras una cajita que tiene diferentes, una redonda, una larga, una cuadrada. Esa es mi intención con este disco, que cada canción te sirva de curita para sanar cualquier tipo de herida, pero tú nada más sabes cuál en específico le cae a la herida que estás buscando sanar”, reveló en detalle sobre la producción discográfica que estará disponible a partir de este viernes.

PUBLICIDAD

El álbum incluye las canciones “Me hubiese gustado”, “No me quiero ir”, “Quisiera ella” y “¿Cómo fue?” (con la colaboración de Greeicy), que lanzó este año como adelantos. “Mil preguntas” es el tema promocional, que aborda los cuestionamientos al conocer a esa persona que se perfila como alguien especial.

“Uno a veces conoce a alguien y te estás enamorando, pero ya tú tienes como una fachada, como un escudo, ‘no, yo no me voy a volver a enamorar’. Pero conoces a alguien y te sientes que te está reavivando ese sentir de amor. Entonces tú empiezas a cuestionar absolutamente todo solo por defender… por no permitirte volver a creer, a volver a sentir”, detalló sobre la incertidumbre que pudiera predominar en el proceso.

A nivel sonoro, la artista permanece en su esencia pop con fusiones urbanas y ritmos latinos, incluyendo una versión salsa del tema “Extrañándote”, que lanzó en 2023 a dúo con su pareja, Jay Wheeler.

Zhamira, quien resaltó que “me gusta componer acompañada de mi equipo porque siempre me gusta escuchar opiniones”, mencionó que algunos de los temas son un reflejo de su camino amoroso. “Hay varias canciones que sí son basadas en experiencia propia. La mayoría de ellas son las que son, obviamente, de amor. Hablan un poquito de la historia de cómo conocí a la persona con la que estoy hoy día, de lo que yo sentía en esos primeros momentos, de las preguntas que quería hacer pero no me atrevía”, confesó haciendo referencia a su esposo y padre de su hija Aiunii.

PUBLICIDAD

“Pero también hay otras que hablan del desamor porque a todo el mundo le han roto el corazón alguna vez en su vida, y sí, siento que es un buen balance entre lo bonito que es el amor y lo desgarrador que se puede sentir un corazón roto”. En este sentido, enfatizó que “hay música sentimental para llorar y sanar llorando, y hay música alegre para sanar bailando porque no siempre uno necesariamente sana llorando y todo triste, sino que a veces la sanación se ve en un salir con unas amistades a bailar, a drenar riéndote y despejando la mente”.

Las aspiraciones musicales la han acompañado desde su niñez. Su participación en el programa “La banda” en 2016 se sumó a sus esfuerzos por darse a conocer en este ámbito. Por eso no sorprende su anhelo por brindar su mejor impresión artística con el álbum.

“Me gusta verlo como una carta de presentación para la persona que todavía no me conoce. Siento que fui muy cuidadosa con la letra que puse en el disco y podría decir que me representa como mujer y como artista también”, expuso con marcado convencimiento la intérprete de ascendencia árabe.

“Y para los que me conocen que estaban esperando esto hace un montón de tiempo y no lo había hecho, yo hice este disco pensando en ellos, realmente. No fue ni tanto pensando en mí. Fue como un agradecimiento hacia esas personas que llevan tanto tiempo conmigo siguiéndome, algunas desde hace poco y otras desde hace casi diez años. Entonces, es como que quiero que valga la pena la espera”, prosiguió con gran entusiasmo, para luego confesar la expectativa que anticipa por su producto.

PUBLICIDAD

“Por eso también me ha dado mucho nervios el momento de presentarlo, porque es mi primer álbum y entiendo que hay mucho espacio para aprender todavía. Pero para mí, ahora mismo te podría decir que esto es lo mejor que yo puedo dar como artista y como mujer”, agregó.

Su esposo la inspira

Además de la cantante colombiana Greeicy, la intérprete cuenta con colaboraciones de los intérpretes Kennyy y Noreh. Con Jay Wheeler canta “Otra vez”.

“Se trata de algo que no estamos viviendo”, adelantó enfática. “Pero sé que mucha gente lo está viviendo, que a veces es cuando el amor se llega a confundir con otras cosas que no son necesariamente amor y cuando estás a veces con esa confusión, piensas que es amor, pero estás como que ciego. Y cuando ves a la persona, se te olvida todo lo que dijiste que no ibas a hacer otra vez. De eso se trata”.

“Lista de espera” es una de las que sí tiene por inspiración vivencias con su esposo, quien anunció púbicamente el romance en 2022.

“Habla del momento en el que conocí a Jay, de lo que yo sentía en ese momento”, confesó sobre los inicios. “Cuando lo conocí, él obviamente estaba haciendo mil y una cosas al mismo tiempo. No conocía su trasfondo. No sabía cómo él era en su vida personal, y yo tenía miedo de que me estuviera enamorando de alguien que de repente me tuviese en una lista de espera con un montón de otras mujeres”, expuso sobre la composición que presenta “como un cuestionario” en un tono “un poco más sentimental” sobre “lo que yo hubiese querido decir en ese momento y no me atrevía”.

PUBLICIDAD

Contar con el respaldo del intérprete en sus proyectos musicales lo atesora como muestra de la afinidad que los conecta. “Es espectacular. Es muy divertido”, respondió con una amplia sonrisa. “Es muy chévere porque, obviamente, la confianza está y siento que al momento de entrar en un estudio es 100% un ambiente libre para crear lo que sea que salga y también libre para opinar lo que realmente no nos guste, lo que pensamos que podemos hacer mejor”.

La honestidad prevalece al intercambiar impresiones sobre los proyectos.

“En el estudio estamos más en modo trabajo ‘full’ y es como que ‘mira, no, eso no, ¿lo puedes hacer otra vez?, cántalo otra vez, eso no me gustó, vamos a cambiarlo’. Es algo bastante… es ‘cool’. Es divertido compartir lo que amo con la persona que amo”.