Su voz melódica es uno de los atributos con los que se ha dado a conocer. Pero desde la niñez, el arte tuvo gran peso para encaminar los intereses de la cantautora venezolana Zhamira Zambrano.

La moda, el baile y la actuación se suman como vertientes de su senda artística, que incluye un álbum próximo a lanzar con emotivas historias narradas con música.

“Yo llevo desde el 2016 haciendo música”, expuso la vocalista a Primera Hora en su paso por Puerto Rico para promover su tema “Cómo fue”, que sirve de preámbulo al lanzamiento de su álbum debut, “Curita para el corazón”, previsto para noviembre. “Me gusta casi todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Me encanta la actuación, pero nunca lo he hecho así como ‘full’, solo en los videos musicales. Me encanta la moda, me encanta el baile también”, afirmó antes de adentrarse en los recuerdos de su crianza.

“Cuando era muy chiquita, me encantaba todo lo que era pintar, dibujar, y bueno, los instrumentos. Me encanta la guitarra, el piano. Soy una persona bastante de las artes, por decir así”, reveló con cierta nostalgia. Zhamira ha celebrado nominaciones como “Mejor artista nuevo” en los Latin American Music Awards, Premios Juventud y Premio Lo Nuestro.

“Hago música desde que tengo uso de razón. Para mí, eso es lo que siempre me ha gustado. ¿Sabes qué? De chiquito uno siempre dice como que, no sé, ‘yo quiero ser doctor o bombero’. Nunca tuve otra cosa que me gustara que no fuera la música”, prosiguió dentro de sus memorias. “Mi mamá me preguntaba, ‘¿pero algo más?’, y yo, ‘no, es que yo quiero cantar, eso es lo que a mí me gusta’. Y decía a veces, como que me gustaría modelar, pero siento que termina todo siendo dentro de la música, uno termina modelando también, porque cuando haces campañas o videos o ‘photoshoots’, es parte de eso”.

En este sentido, no sorprende su fascinación por presenciar eventos de moda. Uno de ellos fue para la colección de primavera de la renombrada modista Carolina Herrera, el mes pasado en Madrid.

“Nunca había tenido una experiencia como esa, o sea, verlo así en persona, un desfile de alta costura”, aseveró emocionada. “Para mí fue espectacular. Estar ahí, aparte de que ella es una diseñadora venezolana y su marca es tan reconocida mundialmente que yo estaba en un sueño. Lo vi ahí en primera fila y me lo disfruté demasiado, y dije ‘definitivamente esto es algo que me interesa y que me gusta y espero que se me dé la oportunidad de poder asistir a muchos más shows y, por qué no, en algún momento hasta modelar en alguno de los shows”. Admirar el desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 la semana pasada se sumó a su lista. “He sido fan desde que tengo uso de razón”, confesó. “Estar ahí sentada frente a la pasarela, eso es un sueño hecho realidad”.

La aceptación del público en el tema de desamor “Cómo fue” la llena de emociones, y más aún la colaboración de la intérprete colombiana Greeicy. “El video es todo sentimental. La canción también. Pero el video fue una gozadera y lo que teníamos era un chiste para arriba y para abajo”, confesó entre risas.

“Soy fan de Greeicy desde 2017, te podría decir, y siempre supe que quería tener una canción con ella pero no sabía cómo lo iba a lograr. Obviamente, haciendo música, pero por dónde voy, con quién hablo, qué hago, es algo que la Zhamira del 2017 vería hoy día y estoy segura que estaría saltando en una pata, como decimos por ahí, de la emoción. Y gratitud hacia ella también, de que aceptó hacer este tema conmigo para algo tan importante como lo es mi primer disco”. La canción se suma a “Quisiera ella”, “No me quiero ir” y “Me hubiese gustado” como adelantos de la producción discográfica.

Adora a Puerto Rico

Su relación con el famoso puertorriqueño Jay Wheeler, con quien se casó en 2022, ha abonado al cariño que siente por Puerto Rico. Sin embargo, su amor por el terruño boricua comenzó antes.

“Yo amo a Puerto Rico hace mucho tiempo, desde antes de Jay Wheeler”, expresó con júbilo. “Yo he pasado en Puerto Rico un par de cosas. Yo pasé hasta (el huracán) María en Puerto Rico, con eso te digo todo. Entonces, yo siento que tengo un poquito de Puerto Rico dentro de mí para siempre porque eso fue una experiencia inolvidable”, expresó sobre uno de los momentos históricos que marcaron al país. Los lazos con su pareja han fortalecido esa conexión.

“Siento que soy de acá porque al casarme con él, su familia termina siendo mi familia”, dijo la artista, quien reside en Miami. “Me encanta estar acá. Me encanta venir a compartir. Me encanta venir en todo sentido, como más de familia, me encanta venir a turistear, a comer. Yo amo a Puerto Rico”.

La química amorosa con el intérprete los ha llevado a convertirse en una de las parejas más celebradas en la industria de la música. Además del junte para algunas canciones, con frecuencia comparten en los podcasts “Random Chat” y en los segmentos “Cooking With The Wheelers”.

“Parte crucial de nuestra relación fue que cuando nos conocimos ambos sabíamos bien qué merecíamos y que no. Eso es bastante importante porque de repente, cuando no estás muy claro de lo que mereces, o crees saberlo pero dejas que cosas que no mereces pasen por debajo de la mesa, eso es muy delicado”, reflexionó pensativa.

Zhamira subió al escenario durante el concierto “Girasoles” de Jay Wheeler en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, para acompañarlo en las canciones “Dícelo” y “Extrañándote”.

“Cuando yo conozco a Jay, ya él había pasado por muchos procesos y yo también. Era como ‘ok, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien’, y yo tengo una raya y de aquí tú no pasas y él igual. Él tiene una raya y de ahí yo no paso. Entonces el respeto, la lealtad, pero sobre todas las cosas, tener a Dios en el centro de nuestro hogar y en el centro de nuestro corazón ha sido también para nosotros una parte superimportante”.

La experiencia le hace analizar el concepto de una relación sana. “Realmente, el amor no debería de doler, para nada, o sea, siento que el amor es una cosa tan espectacular que cuando lo haces bien y lo haces bonito, te das cuenta que esas otras veces que te estaba doliendo, eso no era amor”.

La llegada de Aiunii, quien nació en septiembre del año pasado, estableció un antes y un después en sus prioridades. “Ahora soy más cuidadosa con las cosas que hago y las decisiones que tomo porque tengo una piojita detrás de mí que es demasiado inteligente y ve todo lo que hago”, manifestó sobre la pequeña. “Como todo lo que hacemos es tan público y el internet está ahí para siempre, cuido mucho también las cosas que digo y cómo me muestro hacia el mundo porque ella en algún momento va a crecer y va a tener acceso al internet y va a poder ver a sus padres y lo que hicieron y lo que no hicieron y todo lo demás. Entonces, soy supercuidadosa”.

Tener juntes a solas con el cantante lo ve relevante para fortalecer su unión. “Mi esposo me enseñó que el tiempo es lo más valioso que una persona te puede dar. Desde que lo veo de esa manera, soy más cuidadosa con a quién le dedico mi tiempo”, expuso enfática. “Tenemos citas familiares, citas personales y citas de bebé también”, especificó con entusiasmo.

“Tengo la bendición de que mis papás viven muy cerca de mí, entonces hay veces que necesitamos tiempo en pareja porque pasa que cuando tienes hijos te envuelves tanto en la rutina y todo es tan centrado al hijo, que uno se puede llegar hasta descuidar un poco y yo siento que la clave de una familia feliz es un matrimonio estable porque ahí también empezó todo. A veces nos echamos nuestras escapaditas de que dejamos a la niña a mis papás y nos tomamos un tiempo para nosotros”.