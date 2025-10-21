Con una deslumbrante proyección vocal, un repertorio cargado de emociones y un despliegue visual de alto nivel, el cantante puertorriqueño Jay Wheeler presentó este fin de semana su concierto especial “Girasoles” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, marcando sus presentaciones número siete y ocho en el prestigioso recinto.

El espectáculo, concebido como una experiencia inmersiva que combinó precisión técnica, narrativa sensorial y elementos de tecnología avanzada, reflejó a casa llena el crecimiento personal y artístico de uno de los artistas más importantes de su generación.

Cada espectáculo comenzó con un mensaje especial del cantante dedicado a Puerto Rico, su fanaticada y su familia, marcando el tono íntimo y agradecido de la velada. La noche abrió con “Aiunii”, nombre de su hija en común con la cantante venezolana Zhamira Zambrano.

Durante tres horas de espectáculo, Jay Wheeler interpretó más de 40 temas que recorrieron su trayectoria, con éxitos de su más reciente álbum, “Girasoles”, y clásicos de su carrera artística.

Canciones como “Abrázame Fuerte”, “Roma”, “Una Como Tú” y “NSQMQ” formaron parte del encuentro para también conectar con himnos como “La Curiosidad”, “Fragancia”, “La Vida y sus Cosas” y el tema “Eazt”, con el que cerró la velada.

Uno de los momentos más emotivos de la primera noche fue la dedicatoria del espectáculo a su primogénita, Aiunii, quien estuvo presente junto a su familia en el público. Más tarde, interpretó “Mejor que tú” y su madre subió al escenario para abrazarlo, desatando una ovación y gritos de emoción en todo el Coliseo.

Durante la primera noche, Wheeler compartió el escenario con varios invitados especiales, entre ellos Robi, con quien interpretó “Te Hice Una Balada”; el dominicano Chris Lebrón, invitado en “Desde Mis Ojos”; Brytiago, en “Desnudarte”; Ela Taubert, en “No Supiste Cuidarnos”; Kenny, en “Ya Ni Sé”; y su esposa Zhamira Zambrano, con quien protagonizó varios momentos de complicidad musical.

En la segunda y última función, Wheeler sorprendió con una lista de invitados de lujo: Chris Lebrón, en “Desde Mis Ojos”; Conep, en “Ese K”; Kenny, en “Ya Ni Sé”; y el venezolano Noreh, en sus éxitos “Maquillaje”, “Multiverso” y “Lugar Seguro”.

El encuentro entre Jay Wheeler y Tommy Torres fue Uno de los momentos más especiales del fin de semana. Los cantantes se unieron en una tarima alterna, en el área central, para interpretar en formato acústico “Amor de Febrero” y el icónico tema “Nunca Imaginé”, de Torres. Bajo una iluminación cálida y con el piano como único acompañante, ambos artistas crearon una atmósfera íntima para el público, que los celebró con una de las ovaciones más grandes de la noche.

La presencia de Arcángel desató la euforia del público cuando se unió a Wheeler para interpretar “Si Te Veo” y su éxito “Por Amar a Ciegas”, encendiendo el recinto con una combinación de nostalgia y fuerza urbana.

El cierre del concierto llegó con una nota de ternura y complicidad cuando Zhamira Zambrano, esposa de Wheeler, subió al escenario para interpretar junto a él “Díselo” y “Extrañándote”. Entre miradas, sonrisas y aplausos, ambos sellaron la noche con una interpretación cargada de emoción y autenticidad, dejando al público con una sensación de amor, gratitud y conexión genuina.

Superan las 100 mil personas

Otro momento de celebración llegó cuando la gerencia del Coliseo de Puerto Rico le otorgó a Jay Wheeler una placa de “sold out”, reconociendo las más de 110,000 personas que lo han visto en vivo a lo largo de las ocho funciones que ha realizado en el recinto a lo largo de su trayectoria.

“Estos conciertos representan todo lo que he aprendido y lo que sigue creciendo dentro de mí. Cantar en casa siempre será una experiencia única y me hace muy feliz que la gente que creyó en mí desde el principio comparta conmigo momentos tan bonitos como los de estas dos noches. Este concierto simboliza todo lo que estoy viviendo como artista, y cada girasol para mí es luz, es felicidad”, expresó emocionado el artista.

El concepto visual

Producido por José “Pepe” Dueño y bajo la dirección creativa de Gabriel Gil de Golden Hour Music, el concierto presentó un concepto inspirado en el disco que le da nombre al show, “retratando la madurez y transformación emocional del artista”, resalta el comunicado de prensa.

El diseño del escenario, a cargo de José Díaz de DHI Studios junto a Golden Hour Music, ofreció una experiencia inmersiva con un sistema de pantallas de aproximadamente 130 pies de extremo a extremo, dispuestas en forma de semicírculo, y una pieza central en forma de girasol de 53 pies de diámetro, creada por el colectivo puertorriqueño AS&S.

El montaje incluyó una tarima giratoria, actualmente la única de su tipo en Puerto Rico, donde se presentó en distintas ocasiones una sinfónica de 20 músicos integrada por estudiantes de la Escuela Libre de Música y del Conservatorio de Música de Puerto Rico, agrega la comunicación escrita.

La producción contó con cerca de 150 profesionales, entre ellos una banda de siete músicos, doce bailarines y un experimentado personal técnico y de producción de alrededor de ochenta especialistas. El vestuario, diseñado por Gax Company, complementó la estética del espectáculo con piezas inspiradas en la etapa actual del intérprete.

En ambas noches, el público también fue protagonista de las experiencias inmersivas instaladas en el interior y exterior del recinto para capturar contenido y fotos, en especial para muchos que llegaron con atuendos personalizados con la temática de girasoles, según destaca el comunicado de prensa.

Bajo el sello de Dynamic Récords, la casa disquera fundada por Wheeler y su manejador Luis Suarez Silva “Siru”, Girasoles se consolida como una producción de gran escala “que reafirma el compromiso del intérprete con la excelencia, el talento local y la creación de espectáculos de clase mundial”.