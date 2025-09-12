El galardonado artista Jay Wheeler estrena su sencillo y video de “Ya Ni Sé”, que interpreta con Kennyy. El tema une a dos generaciones del género urbano en un tema cargado de emoción.

La letra de “Ya Ni Sé” aborda el tema de “la confusión emocional que existe en una relación cuando ya no sabes lo que está pasando, pero lo sientes todo a la vez”, revela el comunicado de prensa sobre la canción lanzada por Dynamic Récords y distribuida por Empire.

Con una producción moderna, el tema busca lograr un balance entre la madurez artística de Jay Wheeler y la autenticidad de Kennyy.

Jay Wheeler expresó en el escrito que trabajar con Kennyy fue una experiencia refrescante: “Tiene una vibra única, y su manera de escribir y sentir la música encaja perfectamente con lo que yo también busco transmitir en cada tema: emociones reales, historias sinceras y melodías que lleguen al corazón”.

Por su parte, Kennyy, un nombre dentro de la nueva ola urbana, describió esta colaboración como un momento único e importante en su carrera: “Colaborar con Wheeler, en este punto de mi carrera, sigue sintiéndose como el primer día. Desde donde yo vengo, oportunidades como estas parecían imposibles, y por eso me llena de orgullo representar mis raíces y demostrar hasta dónde se puede llegar. Estoy convencido de que cualquier junte entre Wheeler y yo será un palo. Este tema lo prueba, y les prometo que no será ni el primero ni el único”.

Jay Wheeler se estará presentando en el Coliseo de Puerto Rico los días 17 y 18 de octubre. Los fans de Wheeler tendrán la oportunidad única de participar en el “Golden Ticket All Access Fan Pass”, que garantiza una experiencia VIP exclusiva para un ganador y su acompañante en cada show.