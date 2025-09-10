El intérprete urbano Bad Bunny sigue provocando expectativas en cuenta regresiva para culminar su residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y anunció su intención de comenzar cada función más temprano este fin de semana.

Las tres funciones restantes, que completarán la serie de 30 conciertos, iniciarán a las 8:30 de la noche, en vez de las 9:00 como ha sido habitual desde el inicio de la serie de shows. Además, las puertas para entrar al recinto abrirán a las 5:30, más temprano de lo acostumbrado para facilitar el acceso.

La empresa Move Concerts, que produce el espectáculo junto con Noah Assad, reveló el anuncio en sus redes sociales. “Todas las funciones del último fin de semana de la residencia “No me quiero ir de aquí” comenzarán a las 8:30pm.”, escribió. “¡Nos vemos tempranito en el Choli!”, agregó.

Desde el inicio el 11 de julio, numerosas figuras han estado presentes, bien sea para disfrutar el show desde la casa en el recinto, o para cantar en tarima. A nivel musical, ha contado con intérpretes como Ivy Queen, Feid, Nicky Jam, Tito Auger, De La Ghetto, Vico C, Jay Wheeler, René Pérez, Jowell y Randy, iLe, Gilberto Santa Rosa, Wisin, Yandel y Dei V, entre otros.

La lista de invitados en la emblemática residencia ha incluido a personalidades como Dayanara Torres, Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, Miguel Cotto, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz y LeBron James, entre otros.