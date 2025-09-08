La exreina de belleza Dayanara Torres y el cantante Rauw Alejandro lograron impresionar al público que llegó a disfrutar del espectáculo número 27 de la residencia musical “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Con su característica simpatía, Miss Universe 1993 se mostró risueña y bailando en el balcón de la famosa casa de Benito Antonio Martínez Ocasio en el recinto. La también presentadora compartió numerosas instancias a través de sus historias en Instagram, en las que también dejó aflorar su orgullo boricua.

El vocalista Rauw Alejandro, uno de los más esperados por la fanaticada a lo largo de la serie de espectáculos, asomó a la reconocida estructura para cantar temas como “Lokera”, “Diluvio” y “Buenos términos”. Con el “Conejo Malo” interpretó “Qué pasaría”y “Desesperados”.

El boxeador estadounidense Shane Mosley y el intérprete colombiano Ryan Castro se sumaron a los invitados para disfrutar del concierto en la casa.

La noche del domingo integró momentos con el “influencer” conocido como Boricua Drips, quien le da voz al reconocido personaje “Concho”. El creador de contenido estuvo a cargo de encender los ánimos con la emblemática frase “Acho PR es otra cosa”.

Lorén Aldorondo Torres, vocalista del grupo Chuwi, le impartió su fuerza emotiva al tema “Lo que le pasó a Hawaii”.

El rapero Vico C fue quien llegó el sábado para, desde el balcón de la icónica casa, encender el recinto al interpretar el clásico “Bomba para afincar” y uno de sus temas recientes, “Quieren”. Pioneros de la vieja escuela del reguetón como DJ Nelson, DJ Negro, Falo y Yaga se incluyeron entre los invitados. Bajo el vistoso flamboyán en el escenario, Jay Wheeler cantó “Si estuviésemos juntos”, “Solo de mí” y “La curiosidad”. Con Bad Bunny cantó el éxito “Turista”, del álbum “Debí tirar más fotos”, del protagonista del evento

El sábado también estuvieron presentes en la casa el exponente urbano Lunay, el productor cubano Emilio Estefan, el cantante colombiano Juanes, el actor estadounidense Marcello Hernández y el expelotero dominicano de Grandes Ligas, David Ortiz “Big Papi”.

El viernes, Benito contó con presencia de DJ Luian y los Mambo Kings.

Bad Bunny regresará el próximo fin de semana para completar los 30 espectáculos anunciados.

La residencia de Bad Bunny arrancó el pasado 11 de julio. La larga estela de invitados en tarima ha incluido a artistas como Ivy Queen, Feid, Nicky Jam, Tito Auger, De La Ghetto, René Pérez, Jowell y Randy, iLe, Gilberto Santa Rosa, Wisin, Yandel y Dei V.

Famosos como Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, Miguel Cotto, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz y LeBron James se añaden a la larga lista de visitantes a la casa del vegabajeño en el recinto.