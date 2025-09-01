Denise Quiñones, Luis Fonsi, Ozuna y el DJ Khaled fueron los encargados de sorprender durante la velada musical número 24 de la residencia musical “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La exreina de belleza compartió en sus historias de Instagram varios de los momentos que capturó durante el encuentro la noche del domingo en la famosa casita de Benito Antonio Martínez Ocasio.

En uno de los videos se muestra bailando sonriente en el balcón, rodeada de varios de los visitantes. En otras imágenes, Miss Universe 2001 se muestra posando desde el interior de la icónica estructura por la que han pasado numerosas celebridades.

El reconocido productor estadounidense de ascendencia palestina DJ Khaled también formó parte del rumbón que se llevó a cabo en la casa. En su red social compartió un video en el que le da las gracias al Conejo Malo por la invitación y elogia diversos aspectos de la escenografía y del ambiente.

Ozuna y Luis Fonsi fueron los invitados para su parte musical dentro del espectáculo. El exponente urbano interpretó temas como “Déjate llevar”, “Se preparó” y “El farsante”.

Luis Fonsi fue el encargado de cantar “Lo que le pasó a Hawaii”, invitación que en espectáculos previos ha recaído en figuras como Ednita Nazario, Tito Auger, Kany García y Pedro Capó, entre otros.

Durante el concierto del sábado, la actriz cubana Ana de Armas y el actor español Paco León también festejaron desde la casa. El intérprete Jhayco repitió su colaboración musical al acompañar a Bad Bunny en el dúo del éxito “Dákiti”.

El viernes asomó el intérprete dominicano El Alfa para avivar los ánimos con temas como “Coronao Now” y “Este”. Con Benito interpretó “Dema ga ge gi go gu”.

El fin de semana pasado Bad Bunny contó con las colaboraciones musicales de Ivy Queen, Feid, Nicky Jam y Tito Auger

De La Ghetto, René Pérez, Jowell y Randy, iLe, Gilberto Santa Rosa, Wisin, Yandel y Dei V son algunos de los que se han sumado para su parte musical en la serie de espectáculos.

Famosos como Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, Miguel Cotto, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz y LeBron James se añaden a la larga lista de visitantes a la casa del vegabajeño en el recinto.

La residencia de Benito Antonio Martínez Ocasio arrancó el pasado 11 de julio y se extenderá hasta septiembre.

El artista comenzará su gira internacional “Debí tirar más fotos” en noviembre, y continuará hasta julio de 2026, con destinos en República Dominicana, México e Italia, entre otros.