El reconocido intérprete Bad Bunny continúa brillando con luz propia en su serie de conciertos “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, pero su desempeño no resta a su interés en seguir sumando invitados para que cada función sea diferente.

Belinda, Sebastián Yatra, Nicky Jam, Tito Auger y Tokischa estuvieron presentes en la función número 21 de la residencia musical, que la noche del domingo culminó su séptimo fin de semana consecutivo.

La cantante mexicana Belinda fue la invitada para expresar desde la icónica casita la famosa frase “¡Acho PR es otra cosa!”.

La vocalista realizó sus pasos de baile con Benito mientras el famoso artista cantaba desde el balcón de la residencia que sirve como tarima alterna.

La intérprete urbana Tokischa también fue vista con Belinda disfrutando de la fiesta. El premiado cantante colombiano Sebastián Yatra también se unió al rumbón.

Nicky Jam fue el primer invitado para cantar en el show. El reguetonero interpretó los clásicos “Yo no soy tu marido” y “La combi completa”.

El cantante Tito Auger, de la legendaria banda Fiel a la Vega, hizo retumbar el recinto al asomar para cantar el emotivo tema “Lo que le pasó a Hawaii”.

El sábado pasado el “Conejo Malo” contó con el expúgil Miguel Cotto, la medallista Jasmine Camacho-Quinn y el exbaloncelista José “Piculín” Ortiz en su famosa casa. El cantante colombiano Feid tuvo su parte para cantar desde el balcón “Perro negro”, entre otros temas.

La legendaria reguetonera puertorriqueña Ivy Queen estuvo presente el viernes, en la función número 19, para interpretar “Quítate tú pa’ ponerme yo” y “Yo quiero bailar”. El cantante uruguayo Jorge Drexler estuvo presente en la casita.

De La Ghetto, René Pérez, Jowell y Randy, Ileana Cabra, Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, Ricky Martin, Wisin, JhayCo, Yandel, Dei V y Kany García son algunos de los que han tenido su parte musical en la serie de espectáculos.

Figuras de la farándula como Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz y LeBron James se añaden a la larga lista de famosos que han visitado la casa de Bad Bunny en el recinto.

La residencia de Benito Antonio Martínez Ocasio arrancó el pasado 11 de julio y se extenderá hasta septiembre.

El artista comenzará su gira internacional “Debí tirar más fotos” en noviembre, y continuará hasta julio de 2026, con destinos en República Dominicana, México e Italia, entre otros.