¡Sigue sorprendiendo con su estela de invitados!

El famoso intérprete puertorriqueño Bad Bunny sumó experiencias memorables durante la función número 20 en el séptimo fin de semana de su serie de conciertos “No me quiero ir de aquí”. El expúgil Miguel Cotto, la medallista Jasmine Camacho-Quinn y el exbaloncelista José “Piculín” Ortiz fueron los invitados a la icónica casa de Bad Bunny que sirve como tarima alterna. El exponente colombiano Feid fue la sorpresa musical durante la velada.

El “Conejo Malo”, quien ha procurado acentuar su orgullo por sus raíces boricuas con la presencia en la estructura de figuras destacadas en la cultura, la música y el deporte, se fundió en un abrazo al presentar a la campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn, a quien el público aplaudió con efusividad. “¡Que se sienta el amor, Puerto Rico!”, expresó el premiado intérprete.

El público también estalló en aplausos ante la presencia del campeón de boxeo Miguel Cotto y del legendario José “Piculín” Ortiz, reconocido como uno de los mejores jugadores de centro en la historia del baloncesto puertorriqueño.

El invitado musical fue el cantante Feid, quien se unió a Benito Antonio Martínez Ocasio para cantar desde el balcón “Perro negro”, entre otros temas.

La famosa reguetonera Ivy Queen alborotó los ánimos el viernes, en la función número 19, al interpretar “Quítate tú pa’ ponerme yo” y “Yo quiero bailar”. La “Diva del reguetón” era una de las figuras más esperadas desde el inicio de la residencia musical del boricua. El cantante uruguayo Jorge Drexler estuvo presente en la casita.

La residencia musical de Bad Bunny arrancó el pasado mes de julio. Jowell y Randy, De La Ghetto, René Pérez, Ileana Cabra, Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, Ricky Martin, Wisin, JhayCo, Yandel y Kany García son algunos de los que han asomado en tarima para interpretar temas.

Famosos como Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz, Kylian Mbappé y LeBron James se han sumado a la larga lista de figuras que han visitado la casa de Bad Bunny en el recinto.

La residencia de Bad Bunny se extenderá hasta septiembre. El reguetonero regresará esta noche para realizar el concierto número 21 de los 30 shows que tiene en agenda.