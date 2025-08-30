El intérprete dominicano El Alfa fue el artista invitado en la casita de Bad Bunny este viernes como parte de la residencia “No me quiero ir de aquí” del vegabajeño que se celebra en el Coliseo de Puerto Rico.

Desde la estructura que ha llamado la atención de los presentes desde el día uno de los conciertos, el artista del dembow puso a gozar a los presentes con varios de sus éxitos.

Desde allí interpretó “Coronao Now”, “Este” y junto a Bad Bunny cantó “Dema Ga Ge Gi Go Gu”.

PUBLICIDAD

En el área de la casita, donde generalmente asisten los invitados del conocido Conejo Malo, también se puedo ver al actor boricua Amaury Nolasco.

La semana pasada estuvo la cantante Belinda, Sebastián Yatra y Feid. Anteriormente han asistido La Burbu, Maripily, Zuleyka Rivera, Penélope Cruz y su esposo, Javier Bardem y Austin Butler entre otros.

La residencia de Bad Bunny que comenzó en julio y se extiende hasta el 14 de septiembre continúa este sábado a las 9 de la noche.