¿Te quedaste sin ver a Bad Bunny en el Choli? Considera estas opciones para conseguir boletos
Evita ser víctima de estafas y busca tus entradas en algunas plataformas de estas plataformas.
Ya queda poco para que la residencia artística de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot llegue a su fin, y la gente sigue haciendo fila y buscando formas para entrar al fiestón del “Conejo Malo”.
En momentos en que más de 340,000 internautas se mantenían esperando en Ticketera para comprar boletos “sin vista” del histórico espectáculo, otros fans optan por conseguir entradas para la serie de conciertos que se extiende hasta el domingo, 14 de septiembre, de revendedores y, quizás, ahorrarse unos chavitos.
Pero el comprar boletos de terceras partes podría resultar más caro de lo normal, ya que puede resultar en apropiación ilegal de tu dinero, o hasta quedarte fuera por adquirir un boleto fatulo.
Primera Hora te comparte algunas plataformas de reventa que podrían ser óptimas para disfrutar de la residencia en el Choli:
- StubHub - esta compañía, que se proclama como el mercado de boletos más grande en el mundo, resalta que las compras y ventas están protegidos bajo su garantía “Fan Protect”, donde los clientes pueden obtener entradas validas, o su dinero de vuelta, contar con reemplazos en el caso que ocurra algún inconveniente, y hasta un crédito de 120 porciento al precio que pagaste para un evento que fue cancelado o pospuesto.
- SeatGeek - esta empresa destaca que las entradas adquiridas por su plataforma provienen de vendedores licensiados, clientes frecuentes de la compañía y, en ocasiones, la boletería del equipo. Además, SeatGeek informa que toda compra está cubiertas por su garantía, que asegura la validez de los boletos, su entrega a tiempo, así como reemplazo, reembolso o crédito en el caso de que el evento se posponga.
- Viagogo - esta compañía destaca en su “Carta del Cliente” que el vendedor de los boletos “no será pagado” al menos que su comprador “entre por la puerta” del evento. Además, la empresa expresó que, en el caso de no logre entrar al espectáculo por el que pagó, se le proporcionará entradas de sustición o un reembolso de la compra.
- Vivid Seats - esta empresa asegura que todos sus clientes contarán con entradas válidas y auténticas a través de una transacción segura y protegida, y que las mismas serán enviadas antes del espectáculo. Vivid Seats también indica en la garantía que los compradores serán compensados en el caso que el evento sea cancelado.