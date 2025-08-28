Ya queda poco para que la residencia artística de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot llegue a su fin, y la gente sigue haciendo fila y buscando formas para entrar al fiestón del “Conejo Malo”.

En momentos en que más de 340,000 internautas se mantenían esperando en Ticketera para comprar boletos “sin vista” del histórico espectáculo, otros fans optan por conseguir entradas para la serie de conciertos que se extiende hasta el domingo, 14 de septiembre, de revendedores y, quizás, ahorrarse unos chavitos.

Pero el comprar boletos de terceras partes podría resultar más caro de lo normal, ya que puede resultar en apropiación ilegal de tu dinero, o hasta quedarte fuera por adquirir un boleto fatulo.

Primera Hora te comparte algunas plataformas de reventa que podrían ser óptimas para disfrutar de la residencia en el Choli: