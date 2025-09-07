El famoso intérprete Bad Bunny sigue apostando a la hermandad dentro del género urbano, y la noche del sábado contó con el legendario Vico C y el reconocido cantante Jay Wheeler para colaborar durante la función número 26 de la residencia musical “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El “filósofo del rap” Vico C asomó al balcón de la icónica casa que sirve de tarima alterna para alborotar los ánimos con temas como el clásico “Bomba para afincar” y uno de sus recientes, “Quieren”.

Durante la presentación también se pudo ver otros invitados de la vieja escuela del reguetón como DJ Nelson, DJ Negro, Falo y Yaga.

PUBLICIDAD

Bajo el vistoso flamboyán en el escenario principal, Jay Wheeler acompañó a Benito Antonio Martínez Ocasio para impartirle su carga romántica a la canción “Turista”.

El exponente urbano Lunay, el productor cubano Emilio Estefan, el cantante colombiano Juanes, el actor estadounidense Marcello Hernández y el expelotero dominicano de Grandes Ligas, David Ortiz “Big Papi” estuvieron de visita en la casa del “Conejo Malo”.

El viernes, Benito contó con presencia de Arcángel, DJ Luian y los Mambo Kings.

Bad Bunny regresará esta noche para cerrar el noveno fin de semana de lleno total en su serie de conciertos en el famoso recinto.

La larga estela de invitados en tarima ha incluido a artistas como Ivy Queen, Feid, Nicky Jam, Tito Auger, De La Ghetto, René Pérez, Jowell y Randy, iLe, Gilberto Santa Rosa, Wisin, Yandel y Dei V.

Famosos como Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, Miguel Cotto, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz y LeBron James se añaden a la larga lista de visitantes a la casa del vegabajeño en el recinto.

La residencia de Benito Antonio Martínez Ocasio arrancó el pasado 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de septiembre.

El artista comenzará su gira internacional “Debí tirar más fotos” en noviembre, y continuará hasta julio de 2026, con destinos en República Dominicana, México e Italia, entre otros.