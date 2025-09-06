Un inesperado momento marcó la vigésima quinta función de la residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” de Bad Bunny, cuando el artista recibió sobre el escenario a los productores que lo acompañaron al inicio de su carrera musical.

Durante la noche del viernes en el Coliseo de Puerto Rico, el invitado especial fue DJ Luian, quien subió a tarima junto a los Mambo Kings, su antiguo equipo de producción en Hear This Music, la casa disquera que impulsó al joven Benito Antonio Martínez Ocasio en sus primeros pasos dentro del género urbano en 2016.

Ante una audiencia eufórica, DJ Luian aprovechó el espacio para ofrecer una disculpa pública al ahora artista, haciendo referencia a comentarios realizados en el pasado tras la salida de Bad Bunny del sello para unirse a Rimas Entertainment.

“Yo quiero decirte dos cosas. Lo primero es que, en mi época de crecimiento, yo era bien inmaduro y te falté al respeto, y frente a todo Puerto Rico, quiero pedirte disculpas. Lo segundo: quiero agradecerte que, desde el día uno, creíste en mí. Yo soy parte, gracias a ti, del desarrollo de la estrella más grande que ha dado Puerto Rico. Y lo tercero... ¡Acho, PR es otra cosa!”, expresó el productor visiblemente emocionado.

Luego del momento emotivo, la tarima se convirtió en una cápsula del tiempo, cuando Bad Bunny interpretó varios de los temas que definieron la era del trap latino bajo la producción de Luian, entre ellos los éxitos “Chambea” y “Tú No Vives Así”, este último con la participación especial de Arcángel quien fue el segundo invitado de la noche.