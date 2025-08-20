Con la intención de llevar la experiencia de sus fans a otro nivel, el cantante Jay Wheeler ofrecerá una experiencia VIP exclusiva para un ganador y su acompañante en cada show durante sus conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

Para las presentaciones del 17 y 18 de octubre, los fanáticos de Wheeler tendrán la oportunidad de aspirar mediante sorteo a un “Golden Ticket All Access Fan Pass”, que garantiza una experiencia VIP para dos.

Los afortunados podrán disfrutar de asientos VIP con las mejores vistas, “acceso al backstage para ver todo lo que ocurre tras bastidores, un encuentro personal con Jay Wheeler que incluye una foto y un recuerdo exclusivo, además de algunas sorpresas adicionales que solo Jay puede ofrecer”, según se detalla mediante comunicado de prensa.

Para participar se requiere tener el comprobante de compra de los boletos para el concierto, y solo serán elegibles las personas que asistan a los shows. Los fans deben completar el formulario de registro entrando a https://www.jaywheelermundial.com/, lo que da acceso inmediato al sorteo.

La iniciativa de Jay Wheeler de otorgar el “All Access Fan Pass” surge de su interés en agradecer a sus seguidores y de compartir momentos especiales con quienes han sido parte fundamental de su trayectoria.

Protagonista de una de las voces más celebradas de la música latina, Jay Wheeler es reconocido por sus letras conmovedoras y por sus presentaciones cautivadoras. No solo se ha destacado por sus presentaciones emotivas, sus premios y sus éxitos en las listas de popularidad, sino también por una proyección internacional en constante crecimiento.