La cantante Zhamira Zambrano promueve el sencillo “Quisiera ella”, con el que se adentra por primera vez en el género del bolero.

El tema, que se presenta como tercer adelanto de su próximo álbum, narra una historia de resiliencia y amor propio, transformando el desamor en empoderamiento. La voz melódica de Zhamira procura transmitir no solo una carga emocional, sino llevar “el mensaje de la canción con elegancia”, de acuerdo con la descripción del comunicado de prensa.

Ambientado en un bar de espectáculos, el video musical presenta a Zhamira en el papel de una camarera que es invitada inesperadamente a subir al escenario. Al comenzar a cantar, su talento y presencia cautivan a todos los presentes. El clip cuenta con una aparición especial de su esposo, Jay Wheeler, para añadir “encanto al video, mientras que los visuales cinematográficos reflejan la visión creativa y dirección artística de Zhamira”.

La canción lanza bajo el sello Dynamic Records y es distribuida por EMPIRE. Zhamira reveló por escrito cuánto atesora el mensaje que lleva a través del tema. “Desde pequeña me han encantado los boleros, y quería explorar más allá del pop y la música tropical. Esta canción trata sobre sanar el dolor con confianza y fuerza. El bolero permite que las emociones se expresen de una manera más romántica y poderosa”.

“Quisiera ella” llega tras sus recientes lanzamientos “Me hubiese gustado”, en colaboración con el artista venezolano Noreh, y “No me quiero ir”, que alcanzó la posición #1 en el chart diario de YouTube.