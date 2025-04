El mundo del espectáculo le deriva muchos momentos de júbilo en su misión de deleitar con su talento a los miles de seguidores que apoyan su carrera musical. También, por las muestras de cariño continuas que nutren su día y la convicción de que escogió el camino profesional correcto.

Pero la fama también puede traer sus vacíos e instantes de soledad. Más allá de sonar a un discurso trillado, el cantautor puertorriqueño Jay Wheeler lo tiene claro, por eso hace tiempo procura cuidarse para no caer en este tipo de crisis. Vigila su entorno y dice que “no” cuando siente que es lo mejor para su paz. No le quita el sueño el interés de ser tratado con la pleitesía de una estrella internacional. Y por encima de querer ser número uno en cada lista de tendencias musicales, su prioridad es la conexión con su familia, que incluye a su esposa Zhamira Zambrano y a su pequeña Aiunii, quien nació en septiembre del año pasado. Los ofrecimientos artísticos que interfieran con la armonía de ese vínculo, los rechaza.

“Yo le he dicho a mi equipo de trabajo que si conflige con eso, no lo voy a hacer”, expresó contundente a Primera Hora la voz de temas como “Textos fríos”, “Admítelo”, “NSQMQ” y “Una como tú”, entre tantos otros.

“Bienestar es para mí tener una buena relación con Dios, una buena relación saludable con tu pareja, si es que tienes pareja, y con tu familia”, manifestó pensativo José Ángel López Martínez, quien en marzo lanzó el álbum “Girasoles”.

“Además de mi familia de sangre, tengo un equipo de trabajo que es mi familia. También tengo a la familia de parte de mi esposa”, reveló el intérprete natural de Salinas al detallar los lazos que fortalecen su camino personal.

“También, tengo mis fanáticos. Yo siento que cuando tú tratas de tener una buena relación con todas esas personas, y no digo una relación de llamar todos los días, sino de que ellos te vean a ti como líder, como una persona de que ‘yo te admiro’, y no por dinero ni por lo material, sino que te admiran por la relación que tienes con Dios, por el buen corazón que tienes. Para mí, bienestar es eso”.

Dentro de su armonía, componer es una de las prácticas para transitar emociones. También, su podcast “Random Chat”, en el que disfruta presentar un lado más cotidiano. Su relación espiritual también cobra peso, principalmente para sentirse en calma y nutrir su ánimo.

“En mi vuelta siempre he sido diferente”, afirmó el cantante al comparar sus prioridades con las de otros compañeros de la industria artística que se dejan envolver por los excesos que puedan surgir con la fama.

El accidente automovilístico que sufrió el 6 de septiembre de 2024 le sirvió de impulso para anunciar su abrazo a la fe cristiana. Pero la realidad es que su devoción religiosa la ha sentido desde mucho antes. Esto no significa que sus días sean perfectos y no atraviese experiencias difíciles. Pero “orando, pidiéndole a Dios que esté ahí presente y que me dé sabiduría para entender su plan”, lo dirige al sosiego que busca. “Y todo Él me lo va acomodando”.

A continuación, Jay Wheeler comparte cinco de sus prácticas para mantener su bienestar y su armonía.

1. Tiempo con Aiunii

“Mi hija siempre ha sido una de las cosas que me hace sentir que todo tiene sentido, que tengo que seguir trabajando, que tengo que seguir luchando, que tengo que seguir siendo mejor hombre para que cuando en un futuro ella crezca, sepa el tipo de hombre que tiene que tener en su vida”.

2. Orar

“Para mí es la solución para cualquier momento en que te sientas como ‘apretao’, como que ‘no sé qué está pasando’. Pienso que se debe orar siempre, pero cuando te sientas bien ‘apretao’, orar es la solución 100 por ciento”.

3. Responsabilidad

“Ser responsable para mí es una práctica muy importante porque habla mucho de ti, y también las personas que te rodean se sienten satisfechos y dicen como que ‘por lo menos llegó temprano’, o ‘llegó cinco minutos un poquito más tarde, pero llegó, está aquí y está siendo responsable’. Y también, la humildad. Ser humilde con todo el mundo es lo más increíble que puedes ser”.

4. Videojuegos

“Es una de las prácticas que yo hago siempre, y para mí es un bienestar importante: jugar videojuegos. Con eso yo me siento feliz y en paz, despejo mi mente. Siento que todo el mundo necesita un lugar, un espacio para despejar su mente, ya sea el ‘gym’, ya sea el deporte. Mi deporte es jugar videojuegos”.

5. Conexión con la naturaleza

“Me gusta. Yo soy de Salinas. Yo prefiero todo lo que tenga que ver con campo. La ciudad me pone nervioso. Vivo en Miami (Florida), pero no estoy en la ciudad. Estoy más para el campo”.