Apostar a su autovalía, cuidar su entorno y ser comprometida con su disciplina para mantenerse en forma, son aspectos que la empresaria puertorriqueña Maripily Rivera mantiene muy presentes cuando se trata de velar por estar bien. Su propósito va más allá de querer lucir una silueta particular o de solo interesarse en promover públicamente una imagen de persona empoderada.

Para la ponceña, su salud física y mental es prioridad.

Si bien con frecuencia se muestra plenamente sonriente ante las cámaras esto no es sinónimo de que todo en su vida marcha a la perfección. Fue con el paso del tiempo, en un camino de altas y bajas, que María del Pilar Rivera aprendió la importancia de velar por su armonía y ponerse en primer lugar.

PUBLICIDAD

“Para mí, cuidar de mi bienestar es parte de mi estilo de vida, porque si no lo cuidas no puedes comenzar un día bien... No puedes ser una persona exitosa, no puedes ser una persona estable como lo soy hoy en día”, reflexionó la también conocida como el “Huracán Boricua” desde que el año pasado resultó victoriosa en la cuarta edición del programa de realidad “La casa de los famosos” (Telemundo). “Eso es lo primordial en tu vida para tú poder llevar un día armonioso”.

Fuera de amargarse, Maripily dejó establecido que lidiar con situaciones difíciles lo ve como un reto de aprendizaje. Además, confesó que en este tipo de experiencia opta por apartarse para procesar las emociones.

“Soy un ser humano y tengo mis días de altas y de bajas. No todos los días nos vamos a levantar armoniosos, ni nos vamos a levantar alegres. Todo depende de lo que vivas, de lo que estás haciendo en tu diario vivir y de cómo amanezcas, porque yo los tengo, que a lo mejor no me levanté sintiéndome bien, pero es algo normal”, confesó la ponceña.

“Cuando estoy en mis días en baja me aíslo porque no me gusta drenar a mi gente con esa energía”, afirmó la empresaria, quien dentro de su pasión por ejercitarse, en la competencia de fisiculturismo NPC Flex Appeal Puerto Rico Championships en 2018 se alzó con el primer lugar en la categoría “Fit Wear” y segundo lugar en la categoría “Bikini Master 40”, entre otros reconocimientos.

PUBLICIDAD

“Lo manejo yéndome al gimnasio o me voy a la playa o me voy a un ‘spa’ para un masaje. Trato de tener alguien positivo a mi lado que me suba esa energía, porque si me voy con alguien que no me pueda subir esa energía positiva no voy a poder sacar esa tristeza”, reveló la empresaria, para quien el contacto con la naturaleza es otro aspecto que la recarga de energía, incluyendo los paisajes playeros que tanto disfruta.

Cómo se cuida

1. Selectiva con lo que lee

“Estoy bien pendiente de lo que leo, ¿tú sabes por qué? Porque donde no haya comentarios positivos, no los quiero leer. No me lleno de energías negativas. No dejo que comentarios negativos entren en mí, como las críticas. Si estoy en redes sociales y escriben algo malo trato de evadirlo, de que eso no entre en mí. Eso para mí es bien importante”.

2. Cuida su nutrición

“Tener una dieta balanceada, comer bien es bien importante para ese balance. Es hacer tus tres comidas diarias, especialmente tu desayuno, que es la primera comida del día, que es lo que ayuda para que ese cerebro se levante funcionando y esté también en armonía”.

3. Contacto con la naturaleza

“Me encanta conectar con la naturaleza porque es la creación de Dios. Me encanta estar frente al mar. Soy una mujer que si no es viviendo frente al mar no puedo estar tranquila. El mar me relaja. La naturaleza, ese olor tan rico de la naturaleza. Todas esas cosas son parte de nosotros”.

PUBLICIDAD

4. Se ejercita con frecuencia

“El ejercicio a mí me llena de vida. Son mis dos horas de yo poder dedicármelas a mí. Entonces me siento bien porque además de estar haciendo ejercicios estoy cuidando mi salud, estoy haciendo lo que me gusta. Hay gente que para despejarse prefiere irse a la playa. Hay otros que les gusta hacer un deporte, correr bicicleta o irse a dar una caminata al aire libre, porque dicen que eso les ayuda. A mí me ayuda ir al gimnasio”.

5. Agradece

“Para mí es importante darle gracias a Dios, levantarme y, primeramente, decirle a Dios que gracias por darme otro día más de vida, por darme salud y por todas las bendiciones que me das a diario. Hay que agradecer tanto las cosas positivas como las negativas, ¿tú sabes por qué? Las cosas positivas uno las disfruta, pero de las cosas negativas uno aprende, se fortalece y madura. Son experiencias necesarias”.