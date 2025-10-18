El cantante urbano Jay Wheeler compartió un momento íntimo y emotivo con sus seguidores horas antes de subir al escenario del Coliseo José Miguel Agrelot al presentar públicamente, por primera vez, a su hija Aiunii, fruto de su relación con la también cantante Zhamira Zambrano.

El intérprete de 31 años publicó un mensaje cargado de amor en sus redes sociales junto a varias fotos donde se ve a la pequeña sonriente.

“Aiunii, te amo. Este disco y este concierto te lo dedico a ti, princesa. Gracias por llegar a nuestras vidas. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Puerto Rico, nos vemos hoy... y Aiunii está loca de verlos también. Ja ja. Los amo”, escribió Wheeler, cuyo nombre real es José Ángel López Martínez.

Además de la tierna dedicatoria, el artista mostró algunos detalles del espectáculo que está ofreciendo este fin de semana, incluyendo el micrófono amarillo que usa sobre el escenario.

La presentación de Jay Wheeler marca el regreso oficial del artista a los escenarios luego de tomarse un año de pausa tras el nacimiento de su hija.

El anuncio de su retorno lo hizo en un episodio especial de su podcast “Random Chat”, donde también adelantó detalles del espectáculo.

Esta será la tercera vez que Jay Wheeler se presenta en el principal coliseo del país, un espacio que ha sido clave en su ascenso dentro de la música urbana. El concierto está inspirado en su más reciente producción discográfica, “Girasoles”, lanzada en abril de este año bajo el sello Dynamic Records / EMPIRE.

La pareja anunció su embarazo en junio de 2024, junto con el estreno de la canción “Bienvenida”, interpretada por Zhamira Zambrano. El nombre Aiunii, que significa “mis ojos” en árabe, fue elegido en honor a las raíces árabes venezolanas de Zambrano.

Jay Wheeler y Zhamira han compartido varios momentos importantes de su vida en pareja con sus seguidores, y esta nueva etapa como padres ha sido recibida con muestras de cariño por parte de sus fanáticos.