¡No hay excusas!

Bajo este lema, el intérprete urbano puertorriqueño Jay Wheeler compartió en sus redes sociales un divertido video donde detalla el código de vestimenta para el público que asista a su serie de conciertos “Girasoles” en el Coliseo de Puerto Rico, pautados para el 17 y 18 de octubre.

A su vez, adelantó que se tratará de un espectáculo que tendrá como protagonista los temas del amor. “No tengo una casita, canto de cab… A mí no me vengan a decir ‘pon la casita, Wheeler, pa’ perrear’. No hay casita. Esto es un show romántico de corazón, un show diferente”, expuso el intérprete casi al finalizar el video, haciendo referencia a la emblemática estructura de Bad Bunny en su residencia “No me quiero ir de aquí”. Jay Wheeler figuró como invitado del “Conejo Malo” el 6 de septiembre, donde interpretó “Si estuviésemos juntos”, “Solo de mí” y “La curiosidad”. A dúo con Benito cantó “Turista”.

La voz de éxitos como “Una como tú”, “Lugar seguro”, “WYA” y “Dícelo” inició el clip exponiendo el propósito de advertir con tiempo sobre la paleta de colores que propone, que está compuesta por blanco, marrón, crema y amarillo, inspirados precisamente en el girasol.

“Cuando hice mi Choliseo de ‘Para siempre’, no el primero de ‘Emociones, no los primeros, el de ‘Para siempre’, todo el mundo me cayó encima porque yo dije el código de vestimenta el día antes”, dijo como introducción en el video que incluye sus errores o “bloopers” al expresarse.

“Vamos a empezar con la paleta de colores”, dijo mientras señala de fondo las tonalidades mencionadas. “Con esos colores es que ustedes deberían ir al Coliseo de Puerto Rico”, enfatizó el también moderador de “Random Chat”. De paso, presentó varias propuestas de combinaciones, tanto para hombres como mujeres, sobre qué ropa, accesorios y calzado usar.

“No tienen ningún tipo de excusa. Esta vez se los dije con mucho tiempo. Todavía falta para el 17 y 18 de octubre”, dijo.

“Los amo muchísimo. Gracias por todo el apoyo. Y gracias a todos los que van a ser parte de esa noche increíble”.

El espectáculo apuesta a ser una celebración de su álbum “Girasoles” y marcar el reencuentro del intérprete con su público boricua tras más de un año de ausencia.

Por otro lado, dentro de los logros del cantante se incluye su tercera nominación al Latin Grammy, esta vez en la categoría “Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana” por su tema “Roma”. La gala de la Academia Latina de la Grabación será el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada.