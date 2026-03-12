¡Se acaba el tiempo!

La entidad sin fines de lucro Make Music Happen afirmó que ya se encuentra en las fases finales de su proceso de inscripción para la trigesimoprimera edición del programa de educación musical Berklee en Puerto Rico, que arranca del 1 al 7 de junio.

“Como en años anteriores, tenemos una capacidad máxima de 250 espacios para participantes. Reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer a cada participante tiempo de calidad con sus instructores”, recordó Luis Álvarez Fiol, presidente de Make Music Happen y exalumno de Berklee, en un comunicado de prensa.

El organismo recordó que los aspirantes, que deben tener entre las edades de 14 a 18 años de edad al comienzo del programa y contar con tus estudios en un instrumento principal o su voz de no menos de seis meses, tienen hasta el lunes, 16 de marzo de 2026, para completar la solicitud. Los candidatos pueden esperar recibir una respuesta a más tardar el lunes 6 de abril de 2026.

Las inscripciones pueden realizarse en www.makemusichappenpr.com/berkleepr .

“Si la música es importante para ti, tu formación en música y en la industria musical también lo es. Te invitamos a completar tu solicitud y enviarla pronto para participar este año en Berklee en Puerto Rico”, resaltó Álvarez Fiol, en declaraciones escritas.

Como parte del proceso de solicitud, Make Music Happen requerírá la presentación de material que evidencie su experiencia musical, ya sea mediante archivos o enlaces a videos en los que interpreten su instrumento o voz.

El programa Berklee en Puerto Rico, producido por Make Music Happen, arrancará con su edición 31 del 1 al 7 de junio de 2026 en la Escuela Libre de Música Antonio Paoli en Caguas. Durante la semana del programa, profesores de la Berklee College of Music, así como artistas invitados, impartirán clases magistrales para desarrollar y fortalecer destrezas musicales y artísticas, incluyendo teoría musical, entrenamiento auditivo, improvisación, interpretación en conjunto e instrucción instrumental.

Las clases se ofrecerán de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde por un equipo de educadores destacados, que incluye a:

Fernando Huergo , profesor de bajo y director académico de Berklee en Puerto Rico;

, profesor de bajo y director académico de Berklee en Puerto Rico; Jason Camelio , profesor de trombón y vicepresidente auxiliar de programas y asociaciones globales de Berklee;

, profesor de trombón y vicepresidente auxiliar de programas y asociaciones globales de Berklee; Shirazette Tinnin , profesora de batería;

, profesora de batería; Eguie Castrillo , profesor de percusión;

, profesor de percusión; Gaby Cotter , profesora de voz;

, profesora de voz; Caio Afiune , profesor de guitarra;

, profesor de guitarra; Jeff Claassen , profesor de trompeta;

, profesor de trompeta; Lihi Haruvi, profesora de vientos de madera y saxofón;

profesora de vientos de madera y saxofón; Kevin Harris , profesor de piano;

, profesor de piano; Jonathan Suazo, profesor de vientos de madera y saxofón.

Los participantes también tendrán oportunidad de realizar audiciones para la admisión a la institución y optar por recibir ayuda financiera para estudiar en la prestigiosa universidad en Boston, Massachussetts. El programa culminará con una ceremonia de graduación en el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde los participantes compartirán lo aprendido ante familiares y público invitado.

En 2025, el programa celebró su 30 aniversario con una exitosa edición y ceremonia de graduación en Caguas, durante la cual se otorgaron $3.74 millones en ayudas financieras, incluyendo nueve becas de matrícula completa para estudiar en Berklee, la mayor cantidad concedida en la historia del programa en la Isla.

La celebración del aniversario también incluyó un concierto especial titulado 30 Años de Magia: El Legado de Berklee en Puerto Rico, realizado en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en San Juan. Más de 25 artistas, bajo la dirección musical de Edmar Colón, deleitaron al público con una rica variedad de géneros musicales, en tributo al impacto transformador del programa.

Desde 1995, Berklee ha otorgado más de $19 millones en becas a estudiantes que han participado en Berklee en Puerto Rico, y más de 4,700 jóvenes de toda la Isla han asistido al programa.

A lo largo de su trayectoria, Berklee en Puerto Rico ha contado con el respaldo de múltiples entidades que han permitido continuar la misión educativa de Make Music Happen, entre ellas Fundación Banco Popular, Liberty Foundation y el Municipio de Caguas. Otros colaboradores incluyen Delta Air Lines, HUB International, ALFA 2.0, Good Bunny Foundation, AIREKO Foundation, Cedrela Consulting Group, Supermercados Selectos, RIMAS Music, RIMAS Publishing, el Departamento de Educación de Puerto Rico y PRLinks Communications.