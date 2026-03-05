Una oportunidad de calibre mundial coloca al joven guitarrista clásico Dylan Segarra Velázquez ante uno de los escenarios académicos más prestigiosos del mundo, pero también ante un nuevo reto: recaudar los fondos necesarios para representar a Puerto Rico en Boston.

El estudiante isabelino fue galardonado con una beca para participar en el programa de verano Aspire: Five-Week Music Performance Intensive del Berklee College of Music, una rigurosa inmersión musical que reúne a jóvenes talentos de más de 70 países y exige altos estándares de excelencia técnica y artística.

“Mi meta es realizar un bachillerato en música con concentración en ejecución de guitarra y desarrollar una carrera profesional en este campo. Y esta es una oportunidad para poder desarrollarme como músico, colaborar con artistas jóvenes como yo, de diferentes partes del mundo ampliando mi visión artística y cultural. Además, me ayuda a fortalecer mi portafolio artístico, confianza escénica y mi perfil académico para futuras admisiones universitarias”, indicó Segarra Velázquez, de 17 años.

La experiencia no solo fortalecerá su formación académica, sino que también le brindará la oportunidad de audicionar para una beca universitaria completa en la reconocida institución, semillero de artistas de proyección internacional.

“Este programa constituye el primer paso firme hacia el cumplimiento de mi sueño de convertirme en un músico de excelencia, capaz de impactar positivamente al mundo a través de mi arte. Aspiro también a ser un ejemplo e inspiración para otros jóvenes con grandes aspiraciones, promoviendo con orgullo nuestra cultura en cada una de mis presentaciones”, expresó el joven isabelino quien es estudiante de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, en Mayagüez, donde ha construido una sólida trayectoria a su corta edad.

Sin embargo, aunque el programa incluye apoyo económico, no cubre gastos esenciales como alojamiento, alimentación y transportación aérea. Por ello, familiares y colaboradores han activado una campaña de recaudación de fondos para hacer el viaje.

“Llevar nuestra bandera a Berklee es un honor y una responsabilidad. Quiero demostrar que en nuestra isla hay talento de clase mundial”, expresó el joven músico.

Concierto pro fondos

Como parte de los esfuerzos de recaudación, el próximo 21 de marzo de 2026, a las 7:00 p.m., se celebrará el Concierto Pro-Fondos Dylan Segarra en el Anfiteatro Justo Méndez Cabrera, en Isabela. El donativo sugerido es de $20.

Durante la velada, el público podrá disfrutar de un repertorio especial interpretado por el joven guitarrista y participará en el sorteo de tres guitarras.

Las aportaciones pueden realizarse mediante ATH Móvil al 939-438-9078. Tras el donativo, los asistentes recibirán su taquilla digital directamente en su dispositivo.

El evento cuenta con el respaldo de La Casa de la Cultura Isabelina y el Municipio de Isabela.

Para Segarra Velázquez y su familia, cada aportación representa más que un donativo: es un impulso para que el talento puertorriqueño continúe abriéndose paso en los escenarios internacionales.