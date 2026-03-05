Tras un exitoso wikén de estreno con cuatro funciones “sold out”, la comedia teatral “¡Aquí Nadie se Divorcia!” regresa al Centro de Bellas Artes de Santurce para presentar sus dos últimas funciones el sábado 2 de mayo a las 4:00 p.m. y 7:30 p.m.

El entusiasmo del público y la acogida por la puesta en escena protagonizada por Suzette Bacó, Jorge Castro, Lizmarie Quintana y Jimmy Navarro han convertido la producción por Ulises Rodríguez y Emineh de Lourdes en un evento que elevó las expectativas en los fanáticos del teatro.

Dicha pieza, basada en la obra “Dinner with Friends” de Donald Margulies, da vida a la historia de dos matrimonios cuya amistad de años se ve sacudida por una inesperada decisión que lo cambia todo.

La historia explora con agudeza y sensibilidad cómo un anuncio de divorcio puede desencadenar cuestionamientos profundos sobre el amor, la fidelidad, la complicidad y el paso del tiempo.

Entre revelaciones, tensiones y momentos de humor punzante, los personajes enfrentan verdades que habían permanecido ocultas, llevando al público a identificarse con situaciones tan reales como universales.

Inspirada en la pieza ganadora del Premio Pulitzer, esta versión conecta con la audiencia desde la honestidad emocional y la cercanía de sus personajes. La propuesta combina comedia y drama con un ritmo dinámico que mantiene al espectador entre la risa y la reflexión.

Estas dos funciones finales representan la última oportunidad para disfrutar de esta producción en escena. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera. Ticketcenter y la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce llamando al 787-620-4444.