El ajetreo que conlleva sobrevivir el día a día y los imprevistos que lanza el destino mismo pueden llevar a algunos a mirar a ese ser que llamaste el amor de tu vida en un ser completamente extraño, y hasta catalogar todo le rodea en un calvario. Momentos así nos obligan a enfrentar la verdad en su estado más crudo, tomar decisiones difíciles y darle “reset” a la vida con nuevos hábitos y hasta nuevos allegados.

Pero Suzette Bacó, Jorge Castro, Lizmarie Quintana y Jimmy Navarro se juntan para darnos un “reality check” de las repercusiones de una relación amorosa fallida en la comedia “Aquí nadie se divorcia”, que se presentará a partir del 27 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Primera Hora tuvo la oportunidad de hablar con los actores, quienes se encontraban ensayando para la puesta en escena basada en la pieza “Dinner With Friends”, del dramaturgo Donald Margulies, en el que el cuarteto dará vida a dos matrimonios unidos por una larga amistad enmarcada por las risas, las confidencias y la promesa de envejecer juntos, que terminan enfrentándose a la posibilidad del divorcio de una de las parejas.

“Es un buen momento para darse un ‘reality check’ a través de la risa y pasar lista de lo que son las relaciones de pareja y no caer en el pensamiento de que las rutinas pueden ser devastadoras, pero es parte de”, aseguró Bacó, quien junto a Castro encarnan a ese par que aún siguen firmes en su enlace nupcial.

Jorge Castro y Suzette Bacó compartirán el escenario en la puesta en escena basada en la obra "Dinner With Friends". ( Suministrada )

“Cuando tienes una familia, cuando tienes una pareja, cuando tienes unos hijos, tiene que haber esa rutina, pero cómo podemos, dentro de esas rutinas, mantenernos conectados a esas relaciones es lo importante. Esto es un reflejo para que puedan replantearse eso”, agregó la actriz.

Castro, por su lado, compartió que ese suceso coloca al matrimonio en la posición de juzgar quién está bien o mal en ese proceso que enfrontan sus amistades, así como ver hasta dónde uno puede llegar para mantener la unión familiar, así como la cotidianidad intactas.

“Todo el tiempo vemos la estructura como algo negativo, cuando realmente no tener estructura sería el equivalente al caos y pienso que una pareja se separaría de una relación caótica, donde nadie asume responsabilidad, donde tienen hijos y están por la libre, nadie decide quién los busca a la escuela, quién estudia con ellos, tiene que haber esa estructura, y en la obra se plantea este argumento de que, cuando esas rutinas llegan hay que abrazarlas”, compartió.

Bacó, pese a enfrentar la separación de su compañero de escena tras 15 años de matrimonio en el año 2011, afirma que asumir este rol “es como cualquier otro”, incluso afirmó sentirse honrada de formar parte de la obra.

“Estos son personajes buenísimos; la obra está superbién escrita. La oportunidad de hacer buenos trabajos como éste, que están bien escritos y dirigidos, y que cuenta con unos compañeros actores maravillosos, es una bendición, así que momentos como éste los recibes con mucha alegría”, apuntaló.

Castro, igualmente, resalta que el amor por llevar teatro de calidad siempre ha reinado.

“Suzy y yo sí estuvimos casados, pero también siempre fuimos compañeros actores, y tenemos una química extraordinaria en escena, y eso no lo queremos perder. Queremos darnos la oportunidad de seguir compartiendo en escena y que el público pueda ver eso, y que lo disfrute”, destacó.

Retratos de lo más íntimo

Quintana, por su lado, expresó que “Aquí nadie se divorcia” también permitirá a los espectadores ver el impacto que una separación amorosa deja no solo en la pareja, sino en amistades y conexiones familiares.

“Esto será muchos retratos donde la gente podrá decir: ‘diablo, este soy yo’, o ‘estos son mis amigos’, que es algo bien normal que nos ha pasado a todos, donde de momento somos panas, estamos en el corillo, y cuando unos deciden dejarse cómo se comienza a tambalear todo. Incluso, la gente asume un lado sin saber lo que hay adentro”, expresó la comediante.

Navarro y Quintana aseguran que el público disfrutará de una pieza que presenta "muchos retratos" de la vida actual. ( Suministrada )

Navarro, quien regresa a la comedia tras la sabática de cinco años que culminó en 2023, asegura estar listo de encarnar al hombre que se divorcia del personaje interpretado por Quintana, asegurando que la decisión que tomó está “justificada”.

“Yo tengo mi justificación. Esta muchacha tiene sus ‘issues’, tiene sus problemas”, expuso el actor, a lo que Quintana le ripostó que él también tiene lo suyo.

“Pero lo mío es una crisis de mediana edad”, respondió Navarro, entre risas.

El histrión, en un tono más serio, asegura que la pieza expone una “realidad vigente que no pasa de moda nunca”, y que tomará vida de la mano de colegas que admira bajo la supervisión de Ulises Rodríguez y Emineh de Lourdes.

“Me siento bien cuida’o porque Emineh es una experta en este asunto, es una monstrua en la comedia. Me siento cómodo, no me siento ni intimidado ni con ese miedo de decir ‘seré yo el que la caga, maestro’ ”, sostuvo Navarro.

La obra se presentará en únicas funciones el viernes 27 de febrero a las 7:30 p.m., sábado 28 de febrero en dos funciones, a las 4:00 p.m. y 7:30 p.m., y el domingo 1 de marzo, a las 3:00 p.m., en el Centro de Bellas Artes de Santurce, y los boletos están disponibles ya a través de Ticketera, Ticketcenter y en el Centro de Bellas Artes con el teléfono 787-620-4444.