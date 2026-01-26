La comedia teatral “¡Aquí Nadie se Divorcia!” llegará al Centro de Bellas Artes de Santurce como una propuesta basada en la obra “Dinner with Friends”, del dramaturgo Donald Margulies.

La puesta en escena reunirá a Suzette Bacó, Jorge Castro, Lizmarie Quintana y Jimmy Navarro para dar “vida a dos matrimonios unidos por una amistad de toda la vida, marcada por risas, confidencias y la promesa de envejecer juntos”, declara el comunicado de prensa.

La historia presenta lo que sucede cuando una de las parejas anuncia que se va a divorciar, “desatando una reacción en cadena que pone en jaque no solo el amor, sino también la lealtad y la estabilidad de una amistad que parecía inquebrantable. Las preguntas comienzan a surgir —¿cómo?, ¿por qué?, ¿culpa de quién?— y, poco a poco, salen a la luz secretos guardados durante años, revelaciones inesperadas y emociones que transforman por completo la dinámica entre los cuatro personajes”, detalla la comunicación escrita.

La obra se presentará en únicas funciones el viernes 27 de febrero a las 7:30pm, el sábado 28 de febrero en dos funciones, a las 4:00 pm y 7:30 p. m., y el domingo 1 de marzo a las 3:00 pm en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Dinner with Friends” ganó el prestigioso Premio Pulitzer en el año 2000, así como el Lucille Lortel, el Dramatists Guild/Hull-Warriner, el Outer Critics Circle Award y el American Theatre Critics Association.

Bajo la producción de Ulises Rodríguez y Emineh de Lourdes, “¡Aquí Nadie se Divorcia!” invita al público “a mirarse en el espejo de las relaciones humanas y a reflexionar sobre el amor, la amistad y el paso del tiempo, todo envuelto en una puesta en escena entretenida y conmovedora”, concluye el escrito.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera, Ticketcenter y en el Centro de Bellas Artes con el teléfono 787-620-4444.