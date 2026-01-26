El cantante, músico y compositor Norberto Vélez regresará a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce con su espectáculo “Romance y Sabor”. La velada será el sábado 7 de marzo desde las 7:30 de la noche.

El intérprete se presentó el año pasado con un espectáculo en la misma sala. “La diferencia de este concierto y el anterior es que en este, además de hacer temas de salsa también voy hacer un pasaje por la música romántica, no simplemente por el bolero”, adelantó mediante comunicado de prensa. “Voy a llegar a otra manera de expresar el romance, a través de las canciones de cantantes que no eran boleristas. Por ejemplo voy a presentar temas de Christian Castro, Alvaro Torres, entre otros que aunque no eran boleristas voy a interpretar esas canciones, de esta manera voy a llevar al público por otras épocas del romance”, agregó en el escrito, en el que reiteró su interés en celebrar la música romántica en la presentación que llega bajo G. Ramos Productions.

“Quiero que la gente se disfrute cada tema desde los de salsa hasta los boleros, pero quiero también aportar para que el bolero que es una música que tanto enamoró a nuestros papás y nuestros abuelos, no se olvide”.

Norberto Vélez es conocido también por su exitoso programa en su canal de YouTube “Sesiones Desde la Loma”.

“Coger una guitarra y empezar a cantar es una de las cosas que siempre me gustó desde pequeño. Y obviamente teniendo la oportunidad y la versatilidad de poder cantarlo y expresarlo y que mejor que en la Sala de Festivales de Bellas Artes de Santurce, es el lugar idóneo para llevar el sabor de la salsa, que es lo que he venido haciendo desde los 16 años, y también incluir el bolero”, enfatizó.

Los boletos para “Romance y Sabor” con Norberto Vélez están disponibles en Ticketera.com, Ticketcenter y en la boletería del CBA de Santurce.