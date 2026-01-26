Luego de una semana en la Feria Internacional de Turismo en Madrid y haber visto a los artistas presentados por diversos países en sus respectivas exhibiciones puedo decir que el nuestro no fue uno de los mejores, sino el mejor.

Con la presentación de la campaña de la Compañía de Turismo con Olga Tañón y Daddy Yankee cantando “Preciosa”, específicamente el estribillo, la energía era increíble: “Yo te quiero, Puerto Rico”. Hay que reconocer que quien cantó ese estribillo primero fue Marc Anthony. Hello, gracias. Pero muy bien; la presentación de Cucco Peña y sus invitados fue impecable.

Mientras se presentaba el video, Olga no pudo contener las lágrimas de emoción y se notó bien orgullosa del trabajo hecho para presentar a Puerto Rico. Durante toda la conferencia de prensa estuvo bien atenta y luego de regreso a la Isla me comentó que está muy feliz de volver a vivir aquí. Aunque hay lugares que no ha podido visitar todavía, ella y su familia están contentos.

“La energía es otra, este es el momento. Estamos muy felices de mudarnos a Puerto Rico después de tantos años”, aseveró.

Una de las cosas que me dijo es que estar al lado de su familia era muy importante. Olga viajó junto a su esposo, el productor Billy Denizard, quien tuvo a su cargo la producción del especial de la pasada despedida de año en el Distrito de Convenciones.

Muy buena la participación de los artistas seleccionados por Cucco Peña para el show de Puerto Rico presentado el pasado viernes. Norberto demuestra cada día su calidad y unos amigos de Uruguay me comentaron que vieron su programa “Sesiones desde la loma” con Olga, lo que en parte los motivó a viajar a la Isla esta semana y visitar Culebra. O sea, que todo esto ya nos ayuda. Yes.

En años anteriores, República Dominicana había llevado a grupos de perico ripiao y hasta a Los Potros, pero este año llevaron un grupo de baile muy bueno, pero no tan impactante como años anteriores.

Sin embargo, Puerto Rico con Olga, Yankee y el grupo de baile de Julianna Ortiz, además de los pleneros 365, se quedaron con el canto. Son unos músicos que tocan en la discoteca del mismo nombre en Madrid y que durante todo este año estarán resaltando a Puerto Rico con su música, sus artistas, su comida y obras de arte.

Un grupeche que se fue a bailar y cantar en dicho lugar demostró lo fiestero que somos, pues eran las 7:00 a.m. y no habían cerrado. De hecho, el grupo era encabezado por la gente de Toro Verde en Orocovis, que muy pronto tendrían su propio lugar en Cuenca, España. Este acuerdo se logró el pasado año y aunque se esperaba que pudieran inaugurarlo este año, allá los permisos son igual de lentos que acá. Así que será en los próximos meses.

Pero La Sala de las Despechadas es otra cosa. Junto al pintor Carlos Mercado y Julianna Ortiz fuimos a uno de los lugares más “in” de Madrid, donde Paquita la del Barrio, Cazzu y hasta Amanda Miguel reinan con sus canciones en contra de los hombres. Pero aunque pensaba que solo habría canciones de chicas despechadas, allí escuchamos a Luis Miguel y Cristian Castro. Raro que no había música de ningún boricua; parece que ese no es su fuerte. Hasta el divo Juan Gabriel (qepd) tiene su lugar.

Un grupo de chicas mexicanas residentes en Madrid nos comentaron que lo mejor del lugar es que puedes cantar y bailar con mucho respeto. De hecho, Julianna salió bailando y a medianoche ya era la reina del lugar, demostrando que los boricuas la montamos donde sea. ¡Yes!

El equipo de trabajo de Paulson Group y el hotel Four Seasons hicieron una actividad VIP para personas que tengan interés en invertir en Puerto Rico y por lo que me contaron fue muy exitosa.

Asimismo, parece que tendremos más cruceros con la gente de San Juan Port. Clari Díaz, la presidenta de la empresa en la Isla, me comentó que de octubre en adelante habrá miles de turistas que huyen del frío de los Balcanes y han encontrado la oportunidad de visitar la Isla.

Así que después de ver cómo en tres años de un pequeño “booth” pasamos a “home” y que el próximo año Fitur será dedicado a la Isla, solo puedo decir: “Puerto Rico sí lo hace mejor”.