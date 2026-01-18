El cantante Moa Rivera y el icónico Jerry Rivera protagonizan un encuentro especial entre padre e hijo dentro del género de la salsa al unirse para el sencillo “La carrera”. La colaboración resalta una vez más la fuerza interpretativa de ambos y la química natural como junte artístico.

La nueva propuesta musical, “cargada de tensión, emoción y adrenalina que”, narra una historia “de competencia y confrontación marcada por la intensidad, el orgullo y la tensión emocional, donde una rivalidad entre dos personajes los lleva a un enfrentamiento que pone a prueba sus límites”, describe el comunicado de prensa.

La canción utiliza una competencia automovilística “como metáfora del choque de carácter y determinación, concepto que se traslada de forma literal al video musical grabado en la pista de Salinas, Puerto Rico”, donde los intérpretes se enfrentan en una “carrera cargada de velocidad, estrategia y adrenalina”, agrega el escrito.

“La carrera” también se destaca "por reunir por primera vez a Moa Rivera y Jerry Rivera en una producción de salsa", celebrando la conexión familiar y el respeto mutuo a través de la música, asegura el escrito.

“Con este lanzamiento, Moa Rivera continúa consolidando su identidad dentro de la salsa contemporánea, mientras que Jerry Rivera aporta su sello inconfundible, logrando una combinación poderosa que une generaciones dentro del género”, prosigue la comunicación escrita.