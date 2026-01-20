BAS Entertainment ha revelado su primer gran proyecto teatral para la Temporada Broadway en San Juan 2026: School of Rock: El Musical, que se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce, sala Antonio Paoli, el viernes 10 de abril.

La producción promete una vibrante puesta en escena que hará vibrar a la audiencia con el espíritu del rock.

Basado en la exitosa película de Paramount Pictures y con un guion original de Mike White, el musical cuenta con la música de Andrew Lloyd Webber, uno de los compositores más influyentes del teatro musical.

La historia sigue a Dewey Finn, un guitarrista rebelde que, haciéndose pasar por maestro sustituto, inspira a un grupo de estudiantes a formar una banda de rock. Juntos, descubren su poder, desafían las expectativas y aprenden a ser auténticos a través de la música.

La producción de BAS Entertainment ha sido un éxito desde su anuncio, recibiendo más de 140 audiciones a principios de noviembre, lo que destaca el impresionante talento local en la isla. La cantidad y calidad de los aspirantes es una clara muestra del compromiso de la compañía con el desarrollo de los artistas puertorriqueños y su esfuerzo por ofrecer oportunidades reales dentro del teatro musical profesional.

Ender Vega, productor de BAS Entertainment, expresó su entusiasmo por el proyecto: “En School of Rock, los niños y adolescentes serán los verdaderos protagonistas de la historia. Estamos sorprendidos por la energía y el talento de los jóvenes aspirantes. Junto a actores de renombre que se sumarán al elenco, lograremos una puesta en escena dinámica y emocionante. Esta será una experiencia vibrante que transmitirá la emoción del rock desde el primer acorde”.

El musical promete una experiencia única, con una partitura electrizante, coreografías cargadas de energía y un elenco que combinará la experiencia profesional con el talento juvenil. Además, la producción ha confirmado que se está trabajando en una versión cuidadosamente producida de School of Rock, asegurando que será un espectáculo inolvidable para toda la familia.

Funciones exclusivas

La función de apertura será EXCLUSIVA para clientes con tarjeta de crédito o débito de Popular, con la oportunidad de adquirir una Experiencia VIP. Los boletos ya están a la venta a través de www.ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Para más información sobre el musical, así como actualizaciones sobre el elenco y otros detalles, los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de BAS Entertainment.