Jerry Medina y Eric Figueroa, miembros fundadores de la agrupación Batacumbele, se preparan para llevar tremendo bembé en Punto Fijo con su espectáculo “Los Compadres el próximo 31 de enero.

El cantante y arreglista se darán la vuelta en el café teatro ubicado en el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde combinarán sus talentos para revivir los éxitos de la banda conocida por su sonido distinto en el “Latin Jazz”.

En el caso de Medina, este mostrará su impresionante dominio del “scat” y talento en la trompeta que ha dejado huella en múltiples colaboraciones con artistas como Eddie Palmieri, la Descarga Boricua junto a Eric Figueroa, Tito Puente, entre otros.

“Es nostálgico recordar aquellos tiempos con mi hermano Eric, es una mezcla de emociones mágicas”, comentó Medina, en declaraciones escritas, sobre el espectáculo que comienza a las 8:00 de la noche.

Por otro lado, Eric Figueroa derrochará su talento detrás del piano, buscando crear una atmósfera vibrante y única en el café teatro.

“Toda una vida con Jerry resumida en una noche, imaginate, ¡que banquete!”, sostuvo Figueroa, en un comunicado de prensa.

Los boletos para “Los compadres” están disponibles en PieTix.com.