Tensiones familiares saldrán a la luz en la nueva comedia teatral del “Dr. Félix Casado” cuando la palabra divorcio asome para amenazar la estabilidad que por años ha caracterizado su hogar.

El impacto de esta realidad en varios de los personajes en la puesta en escena “¿Divorcio? En casa del Dr. Casado?” retumbará dentro de la visión del también “psicólogo”, provocando un giro en lo que inicialmente apostaba a ser un encuentro cordial.

“Teniendo un apellido como el suyo y habiendo defendido la institución del matrimonio por toda su vida y por toda su carrera, de repente el divorcio toca la puerta de su casa, con una hija que es casada y que de repente nos trae una noticia que ese matrimonio pudiera desembocar en un divorcio”, expuso el actor Nelson Luquis, quien por 27 años le ha dado vida al “Dr. Félix Casado” a través de “stand-ups” y otros proyectos.

PUBLICIDAD

A la misma vez, su hija soltera le presentará a su novio, con una madre divorciada, “así que tengo una lucha con mis dos hijas porque yo pensé que iban en una dirección y de repente van en otra”.

Además, su esposa le hará una confesión luego de 30 años de casados, “así que el doctor se encuentra de repente en su propia casa viviendo tres enredos”.

La pieza teatral se presentará el domingo 1 de febrero, a las 6:00 p.m., en el Centro de Bellas Artes de Caguas; y luego el 22 de febrero en el Teatro América de Vega Baja, el 19 de abril en el Teatro José M. Lugo Emanuelli de Fajardo y el 26 de abril en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. El elenco cuenta con Michelle Estepa, Suley Martin, José Escalera, Kiria Velázquez, Gerald García y Roxanell O’Farrill.

Uno de los aspectos que provoca entusiasmo en el actor es que el público podrá conocer de cerca más personajes del núcleo familiar del peculiar psicólogo. “Yo tengo una carrera de 32 años en el teatro, pero nunca habíamos hecho una obra que revelara quién es el doctor, que pudiéramos entrar a su casa. El año pasado, con mucho éxito, dimos cinco funciones de la comedia ‘La casa del doctor Casado’. A la gente le gustó tanto que a mi hijo (Irvin) se le ocurrió hacer una segunda historia”, reveló con orgullo. “Regresan los mismos personajes, pero se añade que la otra hija va a presentar a su novio y conocemos a la mamá del novio”.

PUBLICIDAD

Irvin Luquis, a cargo de la casa productora Luquis Productions, expuso cómo fue la dinámica de crear la historia. “Hace dos años dejé de escribir para producir como tal, pero como esta vez fue mi iniciativa, entendí que mi propuesta me iba a tocar a mí”, manifestó sobre la pieza dirigida por Jimmy Colón.

El también coreógrafo expuso su complacencia de envolverse en propuestas con su padre.

“Trae sus retos, pero también trae sus beneficios”, dijo. “Mi familia, básicamente, nos criamos en el teatro y lo hemos hablado en muchas conversaciones. Hemos desarrollado cada uno su criterio y su forma de ver los proyectos. No obstante, sabemos llegar a puntos medios y respetar las ideas. Hemos tratado de formar algún tipo de estructura y de roles. Cada cual se encarga de un área. Siempre uno opina del otro, pero tratamos de darnos nuestros espacios”.

Por su parte, Nelson Luquis expuso cuánto lo complace ver la evolución de su hijo en el plano profesional. “Hemos podido encontrar la fórmula perfecta para que ambos ocupemos nuestros correspondientes espacios y podamos estar juntos, pero no revueltos”, celebró.

“Me encanta ver a mi hijo desarrollarse a lo largo de todos estos años, porque él también lleva muchos años en esto. Poder trabajar juntos ha sido divertido”, confesó. “Nunca nuestra relación de familia se ha visto amenazada, nunca. Si no me divierto en el proceso o no lo estoy viviendo a gusto o con pasión o con entrega, no lo estuviéramos haciendo”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el actor se expresó sobre lograr una puesta en escena dirigida a un público general.

“Durante todos estos años siempre hemos apostado a la comedia familiar como un instrumento donde, desde el abuelito hasta los niños pueden venir a disfrutar, a reír juntos”, afirmó. “También, tiene la nota de que nosotros queremos llevar un mensaje donde Dios es el centro de la familia, donde podemos tener situaciones, todos las tenemos, crisis, situaciones adversas, contrarias, dolorosas, pero Dios siempre tiene una herramienta, siempre tiene una esperanza, siempre tiene una respuesta”.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.