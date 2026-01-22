El cantante Chucho Avellanet cumplirá su anhelo de cantar “aunque sea una vez” desde el escenario del teatro que lleva su nombre en su pueblo natal, Mayagüez.

El Día del Amor es la fecha para esta cita musical tan especial en el Teatro Balboa “Armando” Chucho Avellanet. “Dispuesto a todo” será el concierto que el intérprete presentará ante sus compueblanos el sábado 14 de febrero a las 8:00 pm, con la dirección musical de Martín Nieves, detalla el comunicado de prensa.

“Hace tiempo que no me presento en Mayagüez y qué mejor lugar que el teatro que tiene mi nombre para estar allá, cantándole a mi gente”, expresó el artista, quien tuvo la idea de llevar al pueblo el espectáculo que inició en el Club Tropicoro y continuó en Bellas Artes de Caguas. “Eso era cine. Yo iba a ese cine cuando era chiquito a ver las películas y las series que se daban antes”, compartió.

Sobre este nuevo encuentro con el público, adelantó que será combinación entre humor y las canciones que lo han acompañado a través del tiempo.

“Va dirigido al humor y a las canciones de la Nueva Ola, que la gente recuerda cuando estábamos Lucecita, Alfred (D. Herger) y yo en ‘Canta la juventud’, y todo ese tiempo va a estar ahí en el show. Va a haber también las canciones que siempre tengo que cantar y otras que aunque no las canto yo, porque nunca las he grabado, me gusta hacer referencia a canciones bonitas que han surgido y que las han cantado otras personas y que a mí me gusta cantarlas también”, detalló.

El teatro, fundado en la década de 1930, reabrió en junio del año pasado con el nombre del cantante, ocasión en que él estuvo presente y desde entonces tuvo el deseo de presentarse allí. Describió el espacio como uno íntimo y con una buena acústica.

Los boletos para “Dispuesto a todo” estarán a la venta en Ticketera.