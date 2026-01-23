Felices con su inicio del 2026 desde Puerto Rico, y listos para continuar gozando del cariño y calor de sus fans boricuas en las próximas semanas.

Así se encuentran Los Rabanes, que ya calientan motores para celebrar más de 30 años de una trayectoria musical llena de energía, mucho rock&roll, con una alta dosis de vacilón y hasta un chin de reguetón en un concierto único el próximo 9 de mayo en el Coca Cola Music Hall.

Emilio Regueira, líder de la conocida agrupación panameña, conversó con Primera Hora sobre su más reciente visita a la Isla del Encanto, en la que tuvieron la fortuna de cerrar las presentaciones musicales del cuarto y último día de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 desde la Plaza Colón, punto donde confirmaron que la conexión con la fanaticada borincana sigue más fuerte que nunca.

PUBLICIDAD

“La verdad es que el cariño ha sido único y las expectativas han sido superadas totalmente, porque las Fiestas de la Calle San Sebastián son, para mí, la fiesta más creciente que hay en Pe Erre últimamente”, compartió Regueira, asegurando que más allá de los puertorriqueños, también logró conectar con sus compatriotas, así como sus hermanos mexicanos en el festival más grande del Caribe, evento que halagó por su variada oferta musical.

“La gente se volcó con nosotros, creo que tocamos casi dos hora. Fue una experiencia increíble y cada vez estamos más enamorados de esta tierra”, resaltó el cantautor.

Regueira también destacó que el éxito de su reciente presentación se produjo tras espectáculos recientes que tuvo el conjunto en otros puntos de Puerto Rico, como Mayagüez, Cabo Rojo, Ponce y Aguadilla, confirmando que los boricuas siguen “juqueaos” con ese sonido único que dieron a conocer con su álbum “¿Por qué te fuiste, Benito?“ en 1996.

“Antes nosotros éramos un vacilón. Son más de 30 años realmente, pero nosotros los contamos desde que lanzamos ese primer disco”, dijo entre risas el artista, quien recordó cómo la mencionada producción los trajo a Puerto Rico para un evento de pop-rock latino donde él y sus compañeros de la banda —Christian Torres y Javier Saavedra, y su tecladista habitual Randy Cuevas— llegaron acompañados de la estrella de la salsa Rubén Blades, a quien catalogó como “un gran amigo” y “padrino musical”.

“Desde ese momento, la conexión con Puerto Rico ha sido total, primariamente con el movimiento de rock en español, que siempre se ha mantenido aquí, y que sigue vigente. Pero esa época hubo una explosión de ska y otros proyectos increíbles”, manifestó el panameño, quien agradece los triunfos, así como los desafíos que le ha traído una carrera que le ha permitido alzarse con un premio Grammy por el álbum “Kamikaze” (2007) (que integra éxitos como “La vida” y una versión en español de “Electric Avenue”, del intérprete británico-guyanés Eddy Grant), así como dos gramófonos dorados adicionales por colaboraciones con estrellas como Gloria Estefan y Thalía.

PUBLICIDAD

Pero su amor por Puerto Rico no queda ahí, pues la banda siempre ha guardado una cercana relación con exponentes de reguetón. Resalta haber compartido el estudio de grabación con exponentes como Jowell, con quien sacaron el tema “#Hashtag” el año pasado y, recientemente, Lennox y Charlee Way, con quienes se grabaron recientemente el tema en promoción, “La máskara”.

“Charlee y Lennox, que son mis grandes amigos, me llegaron a invitar a La Cerámica en Carolina, que es un lugar muy pintoresco. Y fuimos allá en las Navidades pasadas para llevar unos regalos y ahí fue que Lennox dijo, ‘¿por qué no sacamos una canción?’. De ahí salió todo esto, que es una fusión del rock latino con el ‘flow’ urbano, con guitarras, con algo de hip-hop, y la canción ha sido un palo en Centroamérica, número 1 en Guatemala, entrando a los ‘charts’ en Nicaragua, y lleva varias semanas en la primera posición en Panamá“, compartió el cantante.

Cero fronteras con el reguetón

Regueira afirma que este junte deja claro que las fronteras entre géneros musicales nunca han existido para Los Rabanes, cosa que dejaron clara en 2004 al unir sus voces con el reguetonero Don Omar para la canción “Rockton”.

“Mezclamos lo que para algunos rockeros fue un sacrilegio, porque había gente que no comulgaba eso. No tenían la visión musical de saber lo que iba a pasar 20 años después. Nosotros hicimos esto antes que ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee o ‘Bailando’ de Enrique Iglesias y Gente D’Zona. Eso lo hicimos antes que todo el mundo y la canción fue un palo total y un parteaguas”, expresó el panameño, quien reveló que, en sus primeros viajes a Puerto Rico se llevaba discos emblemáticos del reguetón, como “Guatauba” y los discos de DJ Playero.

PUBLICIDAD

“Yo era de los pocos rockeros que se metía en The Noise en San Juan y creo que por ser panameño, nosotros entendíamos este sonido, estábamos familiarizados. Panamá y Puerto Rico entendían esta tendencia ‘underground’. Para nosotros era normal”, apuntaló. “Nosotros escuchábamos el reguetón ‘underground’ y hacíamos conciertos de rock. Esta relación con el género urbano es algo auténtico y luego la industria estableció que era un junte obligatorio, como una estrategia, pero la gente nos creyó y ahora lo seguimos haciendo”, agregó.

Y ahora se preparan para llevar su distintivo rock al Coca Cola Music Hall para un show sin límites tras cinco años de partirla en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Después de haber recorrido todo Puerto Rico dos veces, de pueblo en pueblo, sentimos las fuerzas y las ganas de llevarles un concierto para coronar las pasadas presentaciones que hicimos desde el año pasado, y estamos más que emocionados porque hicimos el anuncio en las SanSe y la gente ya estaba: ‘¿dónde están los tickets?’. Y yo les decía que tuvieran calma, que ya salían”, reveló Regueira, quien asegura que él público podrá esperar muchas estrellas sorpresas.