Las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 cerraron con un récord histórico de asistencia: 1,083,881 personas durante los cuatro días de celebración en el Viejo San Juan, anunció este lunes el alcalde Miguel Romero Lugo.

Solo en la noche del cierre, a las 11:00 p.m. del domingo, se estimó que 367,387 personas disfrutaban del evento, según los sistemas de monitoreo del municipio.

“Más allá de cualquier cifra o récord, lo más importante para nosotros era que estas fiestas transcurrieran de forma organizada, segura y que cada persona sintiera que podía venir a disfrutar de un evento trabajado con meses de planificación. Queríamos que la cultura floreciera y que San Juan fuera, una vez más, la vitrina de todo Puerto Rico ante el país y el mundo, y eso se logró”, expresó Romero Lugo en un comunicado de prensa.

El año pasado, las fiestas atrajeron a más de 910,000 visitantes entre el jueves y el domingo, hasta la 1:30 p.m.

El primer ejecutivo municipal resaltó que la meta principal no era competir con los números del año pasado, sino garantizar una experiencia ordenada, accesible y segura, respaldada por un robusto plan operacional que integró seguridad, manejo de emergencias, transportación, logística y servicios municipales.

“Este año vimos cómo nuestra diáspora volvió a casa para revivir lo que significan las Fiestas de la Calle San Sebastián, y cómo miles de turistas disfrutaron de lo que son las navidades más largas del mundo. Hoy podemos decir que, con esta celebración, culminan oficialmente nuestras navidades, y lo hacemos con un país unido celebrando su cultura en su capital”, añadió el alcalde.

El alcalde también destacó que, aunque en un evento de esta magnitud siempre pueden surgir situaciones aisladas, la respuesta del equipo municipal fue inmediata y eficaz, asegurando la seguridad y bienestar del público.

El municipio resaltó además el comportamiento ejemplar de los asistentes y el trabajo coordinado de todas las dependencias municipales, agencias de seguridad, personal de salud y equipos de apoyo, que permitieron que las Fiestas se desarrollaran como una celebración histórica, segura y exitosa.

“Estas fiestas confirman que San Juan sabe organizar, sabe recibir y sabe celebrar en grande, pero sobre todo, sabe cuidar a su gente. Ese es el verdadero logro detrás de este récord”, concluyó Romero Lugo.