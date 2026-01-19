Tres menores de edad y un adulto resultaron heridos de arma blanca durante un incidente reportado a eso de las 10:21 p.m. del domingo en la calle Norza Garay, en las inmediaciones del área del Tótem, mientras se celebraba el último día de las Fiestas de la Calle San Sebastián, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la agresión grave. Al llegar a la escena, los agentes localizaron a las cuatro personas con heridas en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos municipales transportaron a los perjudicados a varias instituciones hospitalarias, según la Uniformada.

La portavoz del Municipio de San Juan, Betsy Nazario Briceño, indicó por su parte que tres de los heridos se encontraban en condición estable, mientras que una cuarta persona fue trasladada de manera expedita al Centro Médico de Río Piedras para evaluación y tratamiento.

Nazario Briceño señaló que en el lugar intervinieron dos médicos de emergencias junto a personal de Manejo de Emergencias Municipal, quienes brindaron atención inicial a los heridos.

El comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, asumió la investigación conforme a los protocolos establecidos, mientras que el director de Manejo de Emergencias del municipio, Carlos Acevedo, se mantiene pendiente al seguimiento médico y a los detalles del caso.

Al momento, se desconoce qué provocó el violento incidente.