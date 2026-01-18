La Policía Municipal de San Juan emitió una multa administrativa de $5,000 a un comercio ubicado en la calle San Sebastián por violar las disposiciones de la Ordenanza que rige la limpieza y el manejo de desperdicios durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, informó esta tarde el alcalde de la de ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

El negocio La Tortuga fue sancionado luego de que se evidenciara que personal del establecimiento arrojó una cantidad considerable de basura en la vía pública sin consideración a la protección del entorno urbano y las disposiciones de las ordenanzas que regulan el manejo de desperdicios.

“Nosotros hemos sido bien claros, estas Fiestas son para disfrutarlas, pero también para cuidar nuestra ciudad. La limpieza y el orden no son negociables, y todo comercio tiene la responsabilidad de cumplir con la Ordenanza y con las reglas establecidas para el bienestar de todos.”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

Según se informó, la Ordenanza Núm. 44, Serie 2024-2025, dispone en su Sección 12 todo lo relacionado a la disposición de desperdicios sólidos y reciclaje durante la celebración. Esta establece que toda persona, compañía o dueño de comercio que arroje basura o desperdicios en áreas públicas o fuera de los contenedores designados estará sujeto a una multa de $5,000.

De acuerdo con el informe de la Policía Municipal, a eso de la 1:40 de la madrugada, mediante el sistema de cámaras de vigilancia electrónica, se pudo observar claramente a un empleado del establecimiento salir del comercio y arrojar basura en el área pública, en violación directa a lo dispuesto en la Ordenanza. Cabe señalar que la misma establece que los dueños de los negocios serán responsables por las acciones de sus empleados cuando estos infrinjan estas disposiciones.

“El mensaje es sencillo, queremos unas Fiestas seguras, ordenadas y limpias. Vamos a seguir fiscalizando y aplicando la ley sin excepciones. San Juan es la casa de todos y todos tenemos el deber de cuidarla”, añadió el alcalde.

La Policía Municipal de San Juan reiteró que continuará vigilante y haciendo cumplir la reglamentación vigente durante todo el desarrollo de las Fiestas de la Calle San Sebastián.