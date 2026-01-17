El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), expidió 22 boletos a embarcaciones el jueves, para un total de $7,300 dólares en multas expedidas en la bahía de San Juan, durante el primer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

En comunicado de prensa se informó que los Vigilantes abordaron unas 27 embarcaciones navegando por los canales de la bahía, e inspeccionaron comercios asociados con el alquiler de motoras acuáticas y ‘charters’ de lanchas para transportación de pasajeros en la zona. “Desde la pasada semana el DRNA implementó el Plan de Trabajo ‘Vigilando las SanSe 2026’ para atender la seguridad de la ciudadanía y protección del medioambiente durante la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en colaboración directa con el Gobierno Central y el Municipio de San Juan", indicó el secretario de esa agencia, Waldemar Quiles.

Entre las irregularidades por las que se expidieron los boletos, figuran embarcaciones que operaban sin los debidos permisos, la ausencia de equipo de navegación y operadores sin licencia de navegación. Las multas administrativas fueron expedidas conforme a la Ley 430-2000 (Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico) y el Reglamento Número 6979 (Reglamento para la Inscripción, Navegación y Seguridad Acuática en Puerto Rico). “En cuanto a las motoras acuáticas, encontramos que algunas no contaban con el equipo de seguridad requerido, como extintores, luces de bengala y aparatos acústicos de identificación, entre otros. Por otra parte, también se identificaron ‘charters’ que operaban sin permiso para esos fines y personas navegando en la bahía (de San Juan) sin licencia de navegación, entre otras violaciones”, detalló el secretario.

Añadió que “los dueños de embarcaciones tienen la obligación de mantener sus marbetes al día, y toda operación comercial en nuestros cuerpos de agua debe contar con los permisos correspondientes. Continuaremos con nuestro patrullaje preventivo todo el fin de semana”.

Quiles catalogó el esfuerzo realizado por los Vigilantes para estos fines como uno “histórico” y elogió la labor del comisionado de ese cuerpo, Nelson Cruz. Explicó que como parte del plan, los efectivos del Cuerpo de Vigilantes han estado trabajando turnos de 12 horas desde el jueves para cumplir con el plan de vigilancia.