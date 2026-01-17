Desde el festival más importante de Puerto Rico, apareció un rincón que busca conectar a las figuras que pautan las tendencias en las redes sociales con el pueblo.

Los Premios Influencers 360 aspira a llevar al público a conectar con sus creadores de contenido favoritos en la edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastian desde la Casa de los Influencers.

Erika Ramón, fundadora de los Premios Influencers, habló con Primera Hora sobre la activación que ubica en la parte posterior de la Liga de Arte de San Juan que persigue llevar a diversas audiencias a gozar de una experiencia “VIP” desde el evento multitudinario que se lleva a cabo en la ciudad amurallada, así como del lugar idóneo para ofrecer detalles sobre la noche de premiaciones, que tendrá lugar el próximo 26 de febrero desde los estudios de Telemundo Puerto Rico.

“La actividad cultural más importante de Puerto Rico es la SanSe y quienes mueven parte de la cultura de este país y son nuestros ‘trend setters’ son nuestros creadores de contenido, así que, para mí, era el ‘mix’ perfecto”, compartió Ramón, quien aseguró que la Casa de los Influencers aspira ser uno de los pasos para acercar a los creadores de contenido a marcas internacionales y comenzar a profesionalizar este oficio que, para algunos, sigue siendo relativamente nuevo.

Pero todo esto también se hace con el fin de llevar a estas figuras de las redes sociales, que están en competencia tras los votos de más de 45,000 personas, a contar con un espacio donde se puedan disfrutar de las festividades.

“Esto recién empieza, ya que este año lanzamos una plataforma 360, y no es porque estarán viendo a los creadores de contenido vivir desde sus comunidades y burbujas digitales, sino que también los estamos migrando a medios tradicionales como la radio, la televisión y el cine. Por eso es que somos los Premios Influencers 360, donde estoy segura que esto se convertirá en una cuna de talentos que, próximamente, seguirán liderando la industria del entretenimiento aquí en Puerto Rico”, manifestó Ramón, quien asegura que todo esto forma parte del eslógan del evento: “Los medios cambian, la influencia permanece”.

Ramón también aspira a que este esfuerzo logre cambiar la percepción que tiene el público general sobre quienes se han destacado en ocupar terreno desde el espacio digital.

“La influencia existe desde que tenemos uso de razón, antes los llamábamos actores, cantantes, anfitriones, y ahora hay otro gremio, los creadores de contenido, y a través de liderar por ser un ejemplo, de reconocer aquel que hace el trabajo de un equipo de producción y lo lleva a sí mismo en sus propios espacios, eso hay que premiarlo”, indicó.

Para apoyar a sus creadores de contenido favoritos, pueden entrar a la página de Instagram de Premios Influencers, donde pueden participar en las nuevas nominaciones para las categorías “Peques”, “Top Chef” y “Productor Influyente” al mencionar a su creador de contenido favorito.

Mientras tanto, con las otras categorías que cuentan con sus Top 20, el público puede acudir a cada una de las publicaciones en dicha página para seguir apoyando a sus influencers preferidos.

Para más información sobre la Casa de los Influencers, puedes acceder a la página de Eventbrite.